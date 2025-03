El difícil paso del optimismo a la ilusión

El golazo de Ejuke en San Sebastián fue la confirmación de que el extremo nigeriano ha vuelto para sumar después de su larga lesión muscular. Xavi García Pimienta se congratuló públicamente de que ya influya en el juego después de varios partidos en los que evidenció aún falta de forma y por los que pasó de puntillas. “Lo peor para un futbolista es estar lesionado. Ejuke tuvo una lesión grave. Ha tenido unas cuantas semanas de adaptación en las que no ha estado a su mejor nivel porque era previsible, salía de una lesión. El otro día tuvo la oportunidad de salir de inicio y ya no sólo por el gol, sino por todo lo que aportó, tanto a nivel ofensivo como defensivo (...) Me alegro mucho por Ejuke”, dijo, recordando su gran gol. En San Mamés también fue clave para el empate a uno.