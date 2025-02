El Sevilla Atlético, una “familia competitiva de bros y hermanitos”

“Un buen grupo humano de niños competitivos y con carácter”. Así definió Jesús Galván, principal responsable de los resultados del Sevilla Atlético, al filial sevillista en pleno apogeo deportivo, tras vencer este domingo al Hércules en el Jesús Navas y conseguir la quinta victoria consecutiva para el equipo. Y es que en cuestión de un mes el segundo equipo de la entidad blanquirroja ha pasado de estar en lo más profundo del pozo a dormir en la zona de playoffs de ascenso a Segunda División. Aunque es cierto que el grupo II de la Primera Federación es una de las categorías más igualadas de todo el fútbol nacional, el cambio de chip competitivo del Sevilla Atlético en este 2025 está siendo más que evidente. Primero por la seriedad defensiva que muestran los pupilos de Jesús Galván, con tan sólo un gol encajado en lo que va de año, y segundo por la competitividad de una plantilla de “bros y hermanitos” que, aunque le quiten a sus mejores piezas para reforzar al primer equipo con casos como los de Ramón Martínez, Manu Bueno, Rivera, Antonetti o Alberto Flores, siguen dando la cara y compitiendo como un equipo más en esta categoría de bronce.

La mezcla del Sevilla Atlético, la fórmula del éxito de Jesús Galván

La gran culpa de este resultado, como resaltaba Jesús Galván en la rueda de prensa posterior al partido ante el Hércules, es por el grupo humano que ha formado el Sevilla Atlético. Un filial sano y muy mezclado que posee todo tipo de jugadores. Desde jugadores que llevan varios años en el filial y hacen de ‘columna vertebral en el equipo’ como son los casos de Manu Bueno, Diego Hormigo o Lulo Dasilva, pasando por jugadores experimentados que han llegado hace poco y que se han integrado a la perfección, como Castrín, Antonetti o Mateo Mejía, o incluso jugadores que venían para el ‘C’ y que Galván ha sido capaz de ‘recuperarlos’ y ‘exprimirles’ todo su fútbol, como Di Massimo o García Pascual, además sin dejar de mirar a las joyas de la casa que poco a poco van dando pasos en este equipo, como Alexis Ciria, Nico Guillén, Ibra Sow o Bakary Sow. Esa mezcla, sana, liderada por un líder como es Alberto Flores, está siendo la clave del éxito de este equipo.

Galván siempre ha recalcado, en los buenos y en los malos momentos, el grupo humano de calidad, básico en un vestuario libre de egos que dañen la dinámica de un Sevilla Atlético que va al alza: “Hemos conseguido lo que me gusta a mí. Yo soy un entrenador que me gusta que sean un grupo humano muy bueno y lo hemos conseguido. Yo creo que tenemos un grupo humano de niños muy buenos, con buen carácter, niños muy competitivos y ahora están en su plenitud. Hemos conseguido armar una familia… como se llaman ellos, hermanos, bros, esa palabra que está tan de moda… Ellos son los bros, los hermanitos y hemos generado esa familia que a mí me gusta, ese buen grupo. En las malas hemos estado juntos y en las buenas lo vamos a celebrar”, aseguró el entrenador del filial sevillista.

El sufrimiento del capitán

Sobre este mismo tema, Alberto Flores, capitán del Sevilla Atlético, habló para Diario de Sevilla hace unos pocos meses antes de esta increíble racha de resultados. El de Fuentes de Andalucía, por la lesión de Nyland en el primer equipo, tuvo que dejar el filial de lado durante varias semanas, coincidiendo con una concatenación de derrotas que metieron al equipo en el pozo de la clasficación. El guardameta se sinceró y aseguró que lo pasó mal durante esos meses: “Sí, he sufrido mucho. El otro día, pues con la victoria (ante el Atlético de Madrid ‘B’) solté un poco esa rabia y esa impotencia que tenía de no poder ayudar al equipo. Obviamente, aquí hay jugadores que, si no puedo estar yo, sé que van a rendir y dan un nivel espectacular. Pero la verdad es que se han dado malos resultados y uno los sufre mucho. Ya no sólo por capitán o por veterano, sino porque el Sevilla Atlético para mí es algo muy importante. Es mi vida ahora mismo y lo sufro mucho, no me gustaba nada cómo estaba la situación”, afirmó un Alberto Flores que se ha erigido como el líder de este grupo de “bros” que empieza a ilusionar a la afición del Sevilla.