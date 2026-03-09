Relevo en el Sevilla Atlético: Marco García sustituye a Luci en busca del milagro

Era cuestión de tiempo y ya se ha confirmado. Este lunes, el club ha anunciado la destitución de Luci como entrenador del Sevilla Atlético tras el derbi de filiales. El encargado de sustituirlo será Marco García, que buscará el milagro para intentar salvar al filial del descenso.

Luci cogió las riendas del Sevilla Atlético el pasado mes de noviembre tras la marcha de Jesús Galván al Mirandés. Su balance ha sido de dos victorias, cinco empates y nueve derrotas. El equipo se encontraba inmerso en una mala racha: había perdido seis de los últimos siete encuentros. Además, acumulaba diez partidos consecutivos sin ganar y no conocía el triunfo desde el pasado 21 de diciembre. La derrota en el derbi del pasado viernes fue la gota que colmó el vaso.

Su sustituto será Marco García, que hasta el día de hoy era entrenador del Cadete A, con el que marchaba líder destacado. Además, la pasada campaña dirigió al Liga Nacional Juvenil, con el que se proclamó campeón de liga.

El reto de Marco García: 11 finales por delante

El nuevo entrenador del Sevilla Atlético tendrá un reto más que complicado, ya que el equipo se encuentra en penúltima posición en Primera Federación y a 12 puntos de los puestos de permanencia, con 11 partidos por delante, todos ellos catalogados como finales para intentar el milagro. El primero de ellos será este domingo en el Estadio Jesús Navas en el que el conjunto sevillista recibirá al Antequera.