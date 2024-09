El Sevilla cierra la semana de trabajo

El Sevilla cierra este viernes la primera semana de trabajo sin competición debido al parón en la Liga por los partidos de las selecciones. Xavier García Pimienta dirigirá la última sesión antes de que los profesionales disfruten del fin de semana libre, lógicamente excepto los internacionales, que se marcharon a principios de semana para incorporarse a las concentraciones de sus respetivos países. Los franceses Loïc Badé y Lucien Agoumé (éste con la sub 21), los argentinos Gonzalo Montiel y Valentín Barco, el belga Dodi Lukébakio, el noruego Örjan Nyland, el nigeriano Kelechi Iheanacho y el sub 21 español Juanlu Sánchez no están a las órdenes del preparador sevillista.

La mayoría juega sus partidos hoy. Francia, con la que Badé aspira a debutar tras estrenarse en la convocatoria, se mide a Italia en la Liga de Naciones, en la Liga A, en la que también se enfrenta la Bélgica de Lukébakio frente a Israel, ambos de local y ambos a las 20:45 horas.

Igualmente en la Liga B, la Noruega de Nyland visita a Kazajistán (16:00), mientras que en el Campeonato de Europa sub 21 Agoumé y Juanlu entran en escena en el Francia-Eslovenia (18:30) y en el Escocia-España (20:00). También Barco y Montiel jugaban la pasada madrugada (02:00) un encuentro de la fase de clasificación para el Mundial en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde Argentina se medía a Chile en la séptima jornada. La albiceleste lidera la tabla con cinco triunfos y dos puntos por encima de la segunda clasificada, Uruguay.

Nigeria, por último, juega el sábado ante Benin en el que será su estreno en la fase de clasifición para la próxima Copa de África.