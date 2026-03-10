Sevilla FC: Un 7 de 21 que no acaba de convencer

El Sevilla logró este pasado domingo un empate ante el Rayo Vallecano, un rival directo, pero el resultado no acabó de convencer a la afición. El equipo volvió a desperdiciar una oportunidad para sumar de tres y despegarse de esa zona baja de la que se mantiene igual, con seis puntos de ventaja y una jornada menos.

Un punto es un punto, y más viendo que a los equipos de abajo les cuesta un mundo ganar, tanto como al propio Sevilla. El equipo encadena ya cinco encuentros positivos, algo a resaltar de manera positiva considerando los problemas que ha tenido durante gran parte de la temporada.

Sin embargo, el equipo dirigido por Matías Almeyda ha sumado este 2026 siete de 21 puntos posibles ante rivales directos, un dato que no termina de convencer a la afición sevillista, sobre todo teniendo en cuenta que el calendario en la recta final no será ningún camino de rosas ni nada parecido.

Situación El equipo en este 2026 no ha sido capaz de ganar en casa a ningún rival por la permanencia

La hinchada del Ramón Sánchez-Pizjuán también salió del estadio enfadado por la falta de ambición del equipo ante un Rayo que tenía la mente más centrada en el partido del jueves de los octavo de la Conference League. Esto quedó patente al dejar fuera de la convocatoria a Pathe Ciss o a Ilias Akhomach en el banquillo. Incluso se notó en los cambios, retirando a un jugador clave para los de Vallecas como Jorge de Frutos, que estaba en racha.

La primera parte del año 2026 se veía como una buena oportunidad para alejarse de la quema y respirar con más tranquilidad, pero no ha sido así. Aunque podría haber sido incluso peor, considerando la situación de algunos de los partidos: sumar en casa del Elche tras ir 2-0 en contra, puntuar en casa ante Girona y Alavés con un penalti en contra en el tiempo de descuento y jugando con diez gran parte del encuentro, respectivamente.

El equipo se fue de vacío ante un Levante que muchos ya ven descendido. No fue capaz de ganar al Elche, aunque ese empate se dio por bueno. Luego cayó goleado en Son Moix por 4-1 ante un Mallorca que actualmente ocupa puestos de descenso.

Goal average Lo tiene perdido ante el Mallorca, empatado ante el Getafe y ganado al Rayo, Girona y Alavés

En todo este año, sólo ha logrado una victoria ante un rival que era directo; en casa del Getafe y con la expulsión de Djene que marcó el devenir del encuentro. Aunque los de Bordalás, tras ganar al Real Madrid y al Betis, tienen encaminada la permanencia. Y ante el Rayo fue otra oportunidad desperdiciada en casa. Hasta el final de temporada, sólo queda un rival directo por visitar el feudo sevillista el Valencia, el próximo 21 de marzo.

En cuanto al goal average, el Sevilla sólo lo tiene perdido con el Mallorca, tras empatarlo contra el Getafe y ganarlo ante Rayo Vallecano, Girona y Alavés.