Hace un año el Sevilla tenía cinco puntos más y diez de margen sobre el descenso

El Sevilla sumó un punto ayer ante el Rayo Vallecano en un partido agridulce porque el equipo volvió a puntuar, y cada puntito es importante en esta lucha, pero de nuevo se escapó la oportunidad de sumar de tres. Con este empate, los de Nervión acumulan 31 puntos, seis por encima del Mallorca, equipo que marca los puestos de descenso.

Aunque muchos consideran que el colchón del equipo de Almeyda es suficiente, conviene recordar que hace justo un año, el 9 de marzo de 2025, el Sevilla venció a la Real Sociedad por la mínima en el Reale Arena con un gol de Ejuke. Ese triunfo dejaba al equipo dirigido por García Pimienta con 36 puntos, cinco más que ahora, y diez sobre el descenso, que marcaba entonces el Alavés. En esa fecha, la salvación parecía prácticamente sentenciada, e incluso se soñaba con Europa porque el Sevilla ocupaba la décima posición, con los mismos puntos que el octavo y a uno del séptimo.

A partir de ahí, el equipo se desplomó y sólo logró una victoria más, la de Las Palmas en casa, con un gol de García Pascual y ya con Caparrós en el banquillo. Justo a esa victoria y el remate de Diamondé a portería vacía evitaron el descenso del equipo, que acabó sólo un punto por encima del abismo. Además, el calendario no era muy diferente al actual, con enfrentamientos ante Real Madrid, Villarreal, Celta, Atlético de Madrid y Osasuna, rivales que ya se midieron el curso pasado en la recta final.

Todo esto es un serio aviso para Almeyda y los jugadores, que deben tener presente lo ocurrido el curso pasado para no bajar la guardia y centrarse en asegurar la permanencia cuanto antes, y así poder mirar con tranquilidad hacia otros objetivos.