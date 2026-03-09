El Sevilla recibe buenas noticias con Azpilicueta

Suspiros de alivio en el Sevilla por el momento, ya que las primeras exploraciones indican que César Azpilicueta no sufre lesión y podrá estar el próximo domingo ante el Barcelona. Se espera que el central navarro regrese a los entrenamientos este miércoles junto al grupo.

Azpilicueta, que fue protagonista ante el Rayo Vallecano asistiendo a Akor Adams en el 1-0, hizo saltar las alarmas en Nervión. A los 59 minutos tuvo que dejar el terreno de juego con claros signos de dolor y, a pesar de intentar seguir en el campo, tuvo que abandonar el partido y ser sustituido por José Ángel Carmona. Al central navarro se le vio después ya en el banquillo aplicándose hielo.

Como han avanzado los compañeros de La Jugada Sevilla, el central navarro se sometió a pruebas este lunes por la mañana, que revelaron que no hay lesión. Por lo tanto, tras no estar en la sesión de recuperación junto al resto de sus compañeros, se espera que el miércoles vuelva a entrenar con el grupo. Aunque desde el club, según ha podido conocer Diario de Sevilla mantienen prudencia a ver como va evolucionando el jugador los próximos días.

Se trata de un futbolista que este curso está sufriendo con las lesiones y, por ello, ya se ha perdido un total de 12 encuentros. Además, al jugador, de 36 años, no está pudiendo acabar los partidos y es que desde su última lesión, sólo ha completado el encuentro ante el Getafe en el Coliseum. Desde el cuerpo técnico lo consideran una pieza clave y por eso lo están cuidando; es habitual en las últimas semanas que en algunas sesiones gestione cargas.

Tras el partido, Azpilicueta habló ante los medios del club y señaló que "fue un pequeño problema muscular" y cruzaba los dedos para que fuera poca cosa. "Me da pena y frustración porque disfruto mucho ayudando al equipo y estos problemas me fastidian, pero haré todo lo que pueda por seguir ayudando al equipo", añadió.