El Sevilla FC estará presente en la Velada de Ibai: "Un grande europeo, un gigantesco mundial, una leyenda española"

Ibai Llanos es uno de los nombres propios en España en los últimos años. El vasco dio el salto a la fama casteando partidas de League of Legends, convirtiéndose en un icono y referente para los más jóvenes, que incluso sueñan en convertirse en creadores de contenido para tratar de emular su carrera. La Velada del Año es uno de los eventos más esperados a nivel social en nuestro país. Este acontecimiento que gira en torno a una serie de combates de boxeo cumple su quinto aniversario en la ciudad de Sevilla, que se ha llenado para recibir no sólo a los influencers y personalidades que acudan a este evento, sino también a los miles de espectadores que se afincarán en la capital hispalense durante este fin de semana para asistir.

Los que no podrán estar en el Estadio de La Cartuja viéndolo en directo serán los jugadores del Sevilla Fútbol Club, que viajan este viernes a Alemania para medirse el sábado a partir de las 17:00 en Gelsenkirchen al Schalke 04. Pese a que ninguno de los futbolistas del cuadro blanquirrojo, a no ser que alguno de los lesionados o los descartes que no viajen acudan, vivirá la Velada, la entidad hispalense estará representada en la zona VIP gracias a un reconocido creador de contenido. El gallego Guanyar, conocido por sus vídeos IRL en la plataforma Twitch donde cuenta con casi 600.000 seguidores, no ha querido dejar pasar la ocasión de mandar un guiño al combinado sevillista.

En un directo que realizó esta misma semana, Guanyar aseguró tener su outfit preparado para la Velada: la elástica del Sevilla de la pasada campaña. El creador de contenido quiso dejar claro que para él esa camiseta es "de un grande europeo, de un gigantesco mundial, de una leyenda española. Don Sevilla Fútbol Club". El club aún no se ha pronunciado en sus redes sociales, aunque diversos usuarios han insistido a través de Twitter para que tengan un detalle con el gallego y le regalen la camiseta de este curso, algo que sería sin duda un impulso importante en cuanto a visibilidad para los nervionenses.

Habrá que esperar hasta el sábado para ver si alguna cara conocida también se decanta por llevar camisetas de fútbol en el multitudinario evento que llenará el Estadio de La Cartuja, donde además del boxeo será protagonista la música con actuaciones como Aitana, Los del Río o Melendi. La afinidad de ciertos influencers por los dos clubes de la capital hispalense, véase el caso del malagueño IlloJuan con el Real Betis Balompié, podría dejar instantáneas y anécdotas curiosas tanto en el barrio de Nervión como en el de Heliópolis.