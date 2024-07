Sevilla FC: Funambulismo financiero aun con la venta de En-Nesyri

Sevilla/En-Nesyri ya es historia, grande, pero historia, del Sevilla. El delantero fue presentado por el Fenerbahçe y despedido por el Sevilla y el sevillismo, que ha celebrado sus 73 goles en sus 196 encuentros oficiales con el conjunto nervionense. Con el jugador ya en Estambul desde hace algunos días, a la negociación sólo le faltaba el carácter de oficialidad que le dio el club hispalense con el anuncio de un traspaso que da aire, algo, a la economía de la entidad, que sigue ajustada y necesitada de liberar masa salarial para cumplir con el límite de LaLiga.

¿Pero cuánto deja la venta del delantero marroquí en el Sevilla? La cantidad que se había filtrado durante la negociación era de 21 millones, cifra que se elevó hasta los 22 más otros tres millones variables. Sin embargo, el cuadro otomano desveló que el acuerdo fija un total de 19,5 millones de euros la cantidad a pagar en el traspaso, pero en ocho plazos durante cuatro años. "Se ha llegado a un acuerdo con él y su club sobre el traspaso del futbolista profesional Youssef En-Nesyri. El importe total del traspaso al club serán 19.500.000 euros y se pagará en ocho cuotas en un plazo de cuatro años. Las cuotas de aportación solidaria que surgirán de acuerdo con las instrucciones de la FIFA se repartirán mitad y mitad entre las partes. Lo presentamos para información de nuestros inversores", comunicó de manera oficial el club turco, que añadió ciertas variables pueden hacer que la cifra se eleve hasta los 21 millones de los que se hablaba desde el principio.

"Hoy me despido de mi casa entendiendo la situación. Durante todos estos años tuve claro que no me quería ir. Ahora lo hago con la satisfacción de haber defendido tu escudo. Me voy con títulos, con goles, pero, sobre todo, con un amor incondicional. Para siempre", escribió en una carta el delantero, que tuvo también palabras para la afición: "Gracias, sevillistas. Les llevo para siempre en mi corazón".

Tuvo palabras el internacional marroquí para el presidente, aunque no mencionó al director deportivo, Víctor Orta: “Quiero aprovechar para dar las gracias al presidente, José María del Nido Carrasco, a todos los entrenadores que tuve, a mis compañeros y a una afición que jamás olvidaré”.

Comienza para En-Nesyri una nueva etapa en su carrera, su "primer año fuera de España, pero los jugadores se tienen que acostumbrar a donde van". "El fútbol es así. Vas a diferentes sitios, lo que tienes que hacer es concentrarte en tu trabajo", añadió el protagonista, que firma por cinco temporadas, a razón de cuatro millones por campaña.

Sea más o menos, lo cierto es que la venta del goleador, que acababa contrato en 2025, permitirá al Sevilla inscribir a los nuevos fichajes Lokomga, EjukeSaúl Ñíguez y Peque. Pese al traspaso, el conjunto nervionense seguirá lejos de las famosa regla 1:1 de LaLiga, ya que sigue con el límite salarial sobrepasado.

Ni mucho menos entrará en la regla del 1:1 tras la venta, ya que el límite salarial sigue excedido en cerca de 40 millones de euros, fruto de una plantilla con altos sueldos y la reducción del propio límite por las últimas dos clasificaciones en el campeonato liguero.

La cesión de Januzaj a Las Palmas, que pagará menos de la mitad de su ficha, es otro empujón, aunque todavía se tiene que mover el club para aligerar el vestuario y ajustar todo lo que pueda el gasto en nóminas, ya que todavía quedan piezas por venir a reforzar al conjunto de Xavi García Pimienta.