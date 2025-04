El Sevilla FC tiene "un plan viable para volver a beneficios en dos años"

A nadie se le escapa que la crisis sobre el terreno de juego no es la única que acusa el Sevilla Fútbol Club. Los blanquirrojos, después de más de un mes sin conocer la victoria en Primera División, se han complicado la existencia de cara a un final de temporada donde deberán enfrentarse a rivales directos como la UD Las Palmas o el Leganés, por surrealista que parezca. A esto hay que añadir el resto de partidos frente a Osasuna, Celta de Vigo, Real Madrid y Villarreal; todos inmersos en distintas luchas como Europa o, en el caso de los merengues, salir campeones de liga.

Sin embargo, como decíamos al inicio, los problemas deportivos no son los únicos que afectan al conjunto nervionense en un año 2025 que está siendo para olvidar. La guerra accionarial entre la familia Del Nido mantiene a la entidad en un tira y afloja con un destino incierto pese a que siempre ganan los mismos, mientras que los perdedores se dedican a airear las vergüenzas de un Consejo de Administración al que la afición cada vez aguanta menos.

Junta General de Accionistas del Sevilla / Agencias

En medio de este cruce de cuchillos, yace un Sevilla al que cada vez parece quedarle menos tiempo de vida. Los rumores sobre una posible venta a capital extranjero no cesan de sonar por los alrededores de un Ramón Sánchez-Pizjuán que algunos ya dan por perdido. Sin embargo, y con la mente puesta en que el mercado de fichajes del próximo verano debe ser excelso si no quieren agrandar un boquete económico importante, desde el club aseguran que la situación no es tan alarmante como parece.

Capacidad de maniobra y deuda bien estructurada

Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que el club "mantiene un patrimonio neto positivo, apoyado por los fondos de CVC", agregando que "las medidas adoptadas aseguran que el club sigue siendo solvente y con capacidad de maniobra económica". Esto se debe en gran medida a que, desde hace más de un año, el club ha emprendido "un plan de reorganización económica con el objetivo de equilibrar las cuentas, volver a generar beneficios en un plazo de dos años y asegurar la viabilidad a largo plazo y la capacidad de desarrollar proyectos deportivos competitivos".

Además, LaLiga ha validado este plan, reconociendo que "la entidad presenta una deuda bien estructurada y una sólida capacidad de generación de ingresos ante las medidas concretas adoptadas", según ha podido saber este medio. Las mencionadas medidas incluyen "una reducción de la masa salarial, rebajando el coste salarial del primer equipo de más de 200 M€ en 2022/23 a 110 M€ actuales, y un rejuvenecimiento de la plantilla, antes la más veterana de LaLiga. Este proceso ha implicado la salida anticipada de jugadores con altos salarios, lo que ha afectado a las plusvalías previstas. Sin embargo, estas salidas liberan masa salarial y tendrán efectos positivos en futuras temporadas".

Tres señalados, Castro, Orta y Del Nido Carrasco, en el primer entrenamiento de Caparrós. / Julio Muñoz / Efe

Pérdidas por desuso con beneficio a la vista

Una parte de las mencionadas pérdidas se explica por las amortizaciones de algunos jugadores, algo que no afecta directamente a la caja. Desde el club destacan que "hace dos temporadas, 40 millones de euros del coste salarial correspondían a jugadores cedidos o no utilizados por el cuerpo técnico", por lo que esta reducción busca configurar una plantilla más eficiente, cuyo potencial "aún no se ha visto completamente por culpa de las lesiones".

En el apartado de financiación estructural, el Sevilla ha cerrado una financiación a largo plazo con el grupo inversor Goldman Sachs, obteniendo 108 millones de euros. Desde la entidad hispalense insisten en que esta operación "estabiliza la situación económica actual y proporciona margen de maniobra para continuar con la reestructuración, siendo validada por instituciones financieras internacionales tras una evaluación exhaustiva del plan de negocio, que consideraron realista y viable".

Entre 2013 y 2020, el equipo de Nervión generó más de 80 M€ en fondos propios, que han ayudado a absorber las pérdidas recientes con la combinación de una reducción significativa de costes acompañada de una financiación sólida y bien estructurada, por lo que, y según afirman en el Sevilla Fútbol Club, existe "en marcha un plan viable para volver a beneficios en dos años".

Pese a todo, siempre que la pelota no entre, nada de esto servirá. Los hispalenses van camino de quedarse fuera de competición europea por segundo año consecutivo, algo que seguiría mermando las arcas de un club que ha sido ejemplo de solvencia económica durante dos décadas. Con el campamento base fuera de la Champions League, a una afición que cada vez tiene menos paciencia solamente le queda confiar en que el trabajo de los que mandan terminará dando sus frutos.