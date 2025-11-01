El Sevilla le aguanta el pulso a FC Barcelona, Real Madrid o Bayern de Múnich

El mes de octubre no ha sido tan idílico como pudiera parecer en el Sevilla Fútbol Club. Después de comenzar goleando al Fútbol Club Barcelona, el parón de selecciones fue el principio de una mala racha en LaLiga que comenzó con derrota ante el RCD Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán y continuó con un nuevo tropiezo ante un equipo de la zona baja de la tabla, en este caso como visitante frente a la Real Sociedad. El calendario no hace sino empeorar, ya que los pupilos de Matías Almeyda visitan este sábado al Atlético de Madrid, equipo al que no ganan a domicilio en LaLiga desde la temporada 2008/2009.

En un año de cambios, con las llegadas del técnico argentino al banquillo y Antonio Cordón a la dirección deportiva, los hispalenses quieren seguir rompiendo rachas negativas como hicieran el pasado 5 de octubre en casa contra el Barcelona. Sin embargo, la alegría no parece durarle mucho a un equipo que tiene tareas pendientes en defensa. El cambio de Odysseas Vlachodimos por Orjan Nyland parecía estar funcionándole al Sevilla, aunque los últimos encuentros han dejado claro que hay mucho que mejorar en área propia. Todo lo contrario ocurre en la zona ofensiva, donde el equipo de Almeyda es de los pocos en las grandes ligas que no ha fallado a su cita con el gol.

Isaac Romero lidera, Peque y Januzaj dan la sorpresa

El Sevilla Fútbol Club es uno de los ocho equipos europeos que han visto puerta en todos sus partidos de la presente temporada. Los nervionenses suman 20 tantos entre LaLiga y Copa del Rey, siendo los únicos conjuntos de España en cumplir esta estadística junto a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Inter de Milán en Italia y Olympique de Lyon en Francia también mantienen esta racha, algo que hacen en Alemania el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund. Sin embargo, el equipo que dirige Matías Almeyda únicamente ha dejado la portería a cero en dos ocasiones este curso, ante Girona y Rayo Vallecano, ambas lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

En lo individual, Isaac Romero es el máximo anotador del Sevilla. El lebrijano ha hecho tres goles este curso, quitándole la titularidad a Akor Adams mientras se recuperaba de la lesión, y sigue ganando enteros para mejorar los registros de su comienzo en el primer equipo hispalense. Peque Fernández, Rubén Vargas, Adnan Januzaj, Akor Adams y Alexis Sánchez suman dos dianas cada uno, mientras que Nemanja Gudelj, José Ángel Carmona, Lucien Agoumé, Kike Salas, Djibril Sow, Alfon González y el ya exsevillista Dodi Lukebakio han anotado un tanto desde que el cuadro nervionense diese inicio a la temporada en San Mamés frente al Athletic Club.