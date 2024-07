El Sevilla ultima la salida de Augustinsson: acuerdo para su traspaso al Anderlecht

Sevilla/El Sevilla ya tiene atada otra salida más. Después de las cesiones de Rafa Mir, Gattoni y Januzaj, la rescisión de Delaney y la venta de En-Nesyry, el club nervionense ultima una nueva operación. Ludwig Augustinsson, quien no entraba en los planes para esta temporada, se marchará, si nada extraño ocurre en las últimas horas, al Anderlecht belga.

El traspaso será a coste cero, aunque se han incluido una serie de bonos por méritos deportivos que, de cumplirse, le reportarán algún ingreso extra al Sevilla. Por su parte, el lateral sueco ha perdonado prácticamente todo lo que le restaba de salario en su contrato -finalizaba el próximo 30 de junio de 2025-, a sabiendas de que no tenía ninguna posibilidad de jugar en Nervión.

Augustinsson, además, sehún ha informado Fabrizio Romano, tiene un acuerdo hasta 2027 con el Anderlecht.

Una salida esperada... y necesaria

Con la marcha de Augustinsson, el Sevilla da un paso más en la regeneración de la plantilla. Víctor Orta era consciente que sacar del equipo a los descartes era algo de vital importancia. Por el momento, lleva buen ritmo, pues la marcha del sueco era tan necesaria como esperada, sobre todo en las condiciones que se han dado.

Es cierto que el lateral, al igual que ya hizo el pasado verano, no ha puesto ningún tipo de traba para salir. Es consciente de su situación y no ve necesario forzarla más. Él quiere jugar y en Nervión no iba a lograr este objetivo.

Augustinsson, con un partido de la selección de sueca, en la que es un fijo. / Afp7 / Europa Press

De esta forma, Augustinsson dejará el Sevilla tras tres temporadas perteneciendo a la entidad hispalense, aunque únicamente disputó minutos en la primera. Recaló en Nervión procedente del Werder Bremen, a cambio de algo más de cinco millones de euros, y ha encadenado cesiones en Aston Villa, Mallorca y el propio Anderlecht.

Ahora, pondrá rumbo a Bélgica de nuevo, donde sí ha podido ser feliz sobre el terreno de juego.