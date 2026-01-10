El Sevilla Femenino se viene de vacío de su visita al Real Madrid (2-0)

El Sevilla FC Femenino inició el 2026 con una derrota ante el Real Madrid (2-0), pero dejó una imagen competitiva en varias fases del encuentro disputado en el Estadio Alfredo di Stéfano. El resultado final reflejó la mayor efectividad del conjunto blanco, aunque no la diferencia de actitud ni de entrega de un equipo sevillista que supo resistir, reaccionar y apoyarse una vez más en la figura decisiva de Esther Sullastres.

El conjunto dirigido por David Losada saltó al césped con personalidad y sin complejos. Durante los primeros minutos, el partido transitó por un intercambio equilibrado, con presión alta, buen orden defensivo y la sensación de que el Sevilla podía competir de tú a tú. Sin embargo, el Real Madrid no necesitó demasiadas oportunidades para inclinar el marcador. Al filo del ecuador del primer tiempo, una acción bien hilada entre Caroline Weir y Linda Caicedo acabó con la colombiana definiendo con precisión para abrir el marcador, un golpe duro cuando mejor estaba el cuadro hispalense.

El segundo tanto llegó poco después, antes de la media hora, tras un error en la salida del balón que castigó con contundencia el equipo de Pau Quesada. Esta vez fue Weir quien aprovechó la situación para ampliar la ventaja y poner cuesta arriba el encuentro. A pesar del marcador, el Sevilla no se descompuso y logró llegar al descanso con orden y sin conceder más espacios.

Tras el paso por los vestuarios, las sevillistas firmaron su mejor momento del partido. Inma Gabarro dispuso de la ocasión más clara para recortar distancias, pero se topó con una gran intervención de Misa, que sostuvo a su equipo en el momento de mayor empuje visitante. El Sevilla acumuló algunos arreones y merodeó el área rival, aunque sin el acierto necesario para reabrir el choque.

Quien sí volvió a erigirse como protagonista fue Esther Sullastres. La guardameta evitó una derrota más amplia con una actuación sobresaliente, deteniendo un penalti a Angeldahl y, minutos después, salvando el tercer gol con una espectacular parada con el pie. Su actuación mantuvo con vida a un Sevilla que nunca bajó los brazos y que compitió hasta el final pese al desgaste.

El pitido final certificó una derrota que pone fin a una racha positiva en la Liga F, ya que el equipo sevillista no perdía desde el pasado 19 de octubre. Más allá del resultado, el Sevilla se lleva señales positivas de cara al futuro inmediato, especialmente en términos de compromiso colectivo y solidez defensiva en fases del encuentro.

Ahora, el conjunto sevillista ya piensa en el inicio de la segunda vuelta, que arrancará el próximo 18 de enero ante la Real Sociedad en la ciudad deportiva. Un nuevo reto para recuperar sensaciones y volver a sumar en una competición que no concede tregua, pero en la que el Sevilla ha demostrado que puede competir con cualquiera cuando mantiene su identidad y su carácter. La Real Sociedad, que pierde a la sevillana Edna, residente en Carmona, empató este sábado en su visita al Atlético de Madrid con un marcador de otra época (5-5).