Sow y Gudelj, ausentes en la vuelta a los entrenamientos del Sevilla

El Sevilla ha regresado este miércoles a los entrenamientos para preparar el duelo de la vigésima cuarta jornada de Liga ante el Valladolid después de que la plantilla disfrutara de dos días de descanso tras la derrota ante el Barcelona y con las ausencias de Djibril Sow y Nemanja Gudelj, que tuvieron que ser sustituidos con problemas físicos ante los de Hansi Flick.

Ambos jugadores son duda para estar en el José Zorrilla, pues ninguno de los dos ha estado presente en la sesión de trabajo, primera de la semana en la que el equipo de García Pimienta prepara el duelo ante el colista. Sow recibió una dura entrada de Fermín que le costó la expulsión al centrocampista onubense del Barcelona y tuvo que someterse a pruebas médicas este lunes para descartar una lesión grave en la rodilla, mientras que Gudelj tuvo que ser sustituido con molestias en el aductor que lo obligaron a ser atendido antes de que tuviese que salir del campo.

El Sevilla no ha emitido parte médico, pero hay esperanzas de que puedan llegar al duelo del domingo, ya que hay tiempo si las lesiones no son graves. García Pimienta tampoco ha podido contar con los lesionados de larga duración Nianzou, Lokonga y Akor Adams, aparte de que por sanción no podrá alinear a Badé y a Saúl, que vieron la quinta tarjeta amarilla ante el Barcelona.

En el lado positivo, el técnico catalán sí podrá contar con Carmona, una vez que el defensa cumplió su sanción por acumulación de amonestaciones en la pasada jornada. García Pimienta ha contado con varios jugadores del filial en el entrenamiento: Ramón Martínez, Hormigo, Rivera y Manu Bueno.