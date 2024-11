Stanis Idumbo, lesionado hasta después del parón: partidos y tiempo de baja

Stanis Idumbo ha sufrido un severo contratiempo durante su irrupción con el primer equipo del Sevilla. El extremo belga, debido a las distintas lesiones de jugadores de la primera plantilla nervionense -como Chidera Ejuke y Suso Fernández-, había comenzado a acumular sus primeros minutos bajo las órdenes de García Pimienta de forma regular. Con el gol ante el Barcelona y el tanto que generó en propia puerta en Las Rozas, comenzó a asentarse en del técnico catalán como extremo zurdo por delante de otros jugadores de la primera plantilla, aunque jugasen en una demarcación diferente. Sin embargo, Idumbo también fue acusó problemas musculares ante la Real Sociedad que le han obligado a detenerse.

La lesión de Idumbo y el tiempo de baja

Ante la Real Sociedad Idumbo sumó su tercera titularidad consecutiva con el Sevilla, después de jugar en Cornellà de inicio y frente a Las Rozas en Copa del Rey. Así, el belga acumuló 65’ en ambos encuentros. Hasta que frente a la Real Sociedad cayó en el 25’ por al notar una lesión muscular en una acción defensiva. Al sufrir la dolencia, el jugador salió retirado del terreno de juego siendo sustituido por Jesús Navas. Tras el encuentro, García Pimienta, una vez realizadas las primeras exploraciones en el vestuario sevillista , avanzó que se trataba un problema en el abductor.

No ha sido hasta este lunes por la mañana cuando Idumbo ha pasado por la Clínica Arduán para realizar las distintas pruebas médicas con el objetivo de conocer el alcance de la lesión. El Sevilla, una vez analizadas las pruebas, ha comunicado que el belga sufre una lesión de bajo grado en los aductores del muslo derecho. Según ha podido saber Diario de Sevilla, Stanis Idumbo estará fuera de los terrenos de juegos entre 2 y 3 semanas de bajas. El jugador belga ha reaccionado tras hacer pública su lesión a través de sus redes sociales con un mensaje en el que ha vuelto a reflejar su fe: "Dios, lo dejo en tus manos", expresó el jugador belga.

La posible fecha de reaparición

Con esta lesión, Idumbo se perderá, con certeza, el encuentro del próximo sábado ante el Leganés, última cita del parón internacional. El extremo del Sevilla tampoco podrá estar disponible para el seleccionador sub 21 de Bélgica para este mes de noviembre, justo cuando tenía posibilidades de regresar a la lista al haber tenido continuidad con el primer equipo rojiblanco. Aunque no es seguro y dependerá de su evolución, una posible fecha de regreso de Idumbo será el próximo encuentro en el Sánchez-Pizjuán ante el Rayo Vallecano. Si no, tendría que esperar el Sevilla al siguiente partido, que será también en casa ante Osasuna.

Sin la presencia del extremo belga, García Pimienta tendrá que buscar distintas alternativas, ya sea para el once como para la próxima convocatoria ante el Leganés. Justo la lesión de Idumbo coincide con el regreso de por lesión de Suso Fernández, curiosamente a quien sustituyó el belga en Montjuic. Se espera que el gaditano, que ha entrenado este lunes por primera vez con el grupo, sea una de las principales novedades en Butarque. Además de ello, podría aparecer otras alternativas de la cantera como Isra, que debutó ante la Real Sociedad, Oso -también extremo zurdo- o Ibra Sow, quien también se ha ejercitado esta mañana con la primera plantilla como otros muchos canteranos.