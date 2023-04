Nunca tan trascendente un Cádiz-Sevilla

ESTAMOS ante el que posiblemente sea el choque entre Cádiz y Sevilla más trascendente de la historia. Es una historia donde prevaleció la superioridad sevillista de forma meridianamente clara, algo que hoy se ha subsanado. Y no hay más que echarle un vistazo a la tabla para verificarlo. Veintiocho puntos per cápita y a sólo dos del pozo le dan al pleito de esta tarde una trascendencia inusual, por lo que Carranza será una caldera.

Se trata de un partido con muchas teclas y a ver quién es el que acierta. Y aunque cuando Soto Grado decrete el final quedarán muchos puntos en el aire, lo de hoy es una sesión no apta para cardíacos. Tiene el choque el plus de que el Sevilla estrena entrenador y ya se sabe que la leyenda habla de que ese día del cambio se gana. No es real, sólo leyenda que cada día se ve más anacrónica, pero no parece probable que la cosa vaya a ir peor que como iba con Sampaoli en los viajes.

Ciertamente es una papeleta compartida la de esta tarde junto a la Bahía. Carranza suele ser un avispero que cobra virulencia cuando aparecen los equipos sevillanos y con lo que hoy está en juego, la clientela del remozado estadio gadita recrudecerá la animosidad hacia un visitante llamado Sevilla. Y ese visitante no tiene más remedio que dar el do de pecho para arreglar de una vez su andadura y alejarse de un pozo al que lleva asomado desde que el curso echó a andar.

¿Y qué Sevilla veremos? ¿Habrá aprovechado Mendilíbar el parón para imbuirle sus ideas a un plantel desacostumbrado a estos vaivenes? Hablan y no acaban del cambio experimentado en las sesiones de trabajo desde que el vasco tomó las riendas. Dicen que ha prohibido las frivolidades en zonas pantanosas y que el fútbol directo, ese de llegar al área por la forma más rápida, lo recalca en cada lance. A ver si en la práctica se hace buena la teoría, que para luego es tarde.