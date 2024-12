Así es la UD Almería, rival del Sevilla en la Copa del Rey: claves, enfrentamientos y fechas

El hueso más duro del bombo. No ha tenido suerte el Sevilla en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Tras superar las dos primeras rondas eliminatorias y adentrarse en la fase principal del torneo, los de García Pimienta esperaban este lunes a un rival que, salvo por fortuna, iba a ser de Segunda División. Sólo tres de los doce equipos del bombo de Primera División -los que no jugarán la Supercopa de España- tenían la opción de enfrentarse a un equipo de la tercera categoría. No ha sido el caso del Sevilla. Pero es que, entre las posibles opciones de LaLiga Hypermotion, los hispalenses se enfrentarán, muy probablemente, al equipo en mayor estado de forma de toda la Segunda División y uno de los favoritos al ascenso: la Unión Deportiva Almería de Rubi.

El 'nuevo' Almería de Rubi

Con un bloque competitivo y muy similar al de la pasada temporada en primera con jugadores como Luis Suárez, Sergio Arribas, Lucas Robertone, Edgar González, Luis Maximiano o Gonzalo Melero, el Almería se ha asentado en los últimos dos meses como uno de los favoritos al ascenso. Y eso que el equipo de Rubi, que volvía al banquillo indálico, no empezó nada bien. De hecho, llegaron a entrar en puestos de descenso y se rumoreó con su destitución, siendo uno de los entrenadores que más cobra de todo el fútbol nacional. Pero desde el pasado mes de octubre han cogido una velocidad de crucero abrumadora. 10 victorias en los últimos 13 partidos, sólo una derrota y dos empates, frente a Málaga y Huesca. Una racha que les ha hecho pasar de estar del decimonoveno en la tabla a auparse hasta el tercer lugar -con tan sólo cinco puntos de diferencia respecto al líder- en menos de dos meses.

Luis Suárez celebra un gol en el Martínez Valero junto a Dion Lopy. / UD Almería.

Un equipo que ha crecido a base de confianza en su entrenador y, sobre todo, la capacidad goleadora de sus jugadores. Entre sus filas cuenta con uno de los hombres más diferenciales de toda la categoría como es Luis Suárez. 12 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada, habiendo marcado 10 de ellos desde que el equipo arrancó en octubre con la dinámica positiva. Un ariete por el que, en su día, el Almería llegó a pagar cerca de 8 millones de euros por él procedente del Marsella. El Almería de Rubi no sólo es el delantero cafetero, también ha retenido a jugadores de mucho nivel como Marc Pubill, que ganó el oro con España este verano en París 2024 y casi sale al Atalanta por 15 millones de euros, Dion Lopy, Edgar González o el exjugador del Sevilla Alejandro Pozo. El de Huévar del Aljarafe suma ya cuatro temporadas en el club indálico.

El trayecto del Almería en el torneo

Hasta ahora el Almería, en Copa del Rey, no ha tenido un paseo sencillo por el torneo del K.O. En primera ronda se midió al Sanse madrileño, al que tuvo que remontar con un doblete de Arnau Puigmal tras ponerse por detrás en el marcador en la primera mitad. En la segunda fase, con fortuna, evitaron un equipo de Segunda División. Aunque, eso sí, se enfrentaron a uno de los líderes de la Primera Federación, la Cultural Leonesa. Otro partido que el rival del Sevilla tuvo que sudar, en este, más de la cuenta. Aunque Melamed puso al Almería por delante, Txus Alba empató rápidamente el partido. El equipo leonés tuvo dos palos y erró un penalti que pudo haber decantado la balanza a su favor. A pocos minutos del final, tuvo que ser un veterano como Léo Baptistao resolvió la eliminatoria para dar el pase a los dieciseisavos de final.

El calendario del Sevilla y el encuentro de Copa del Rey ante el Almería

El Sevilla se medirá al Almería en los primeros días de 2025. Los de García Pimienta, antes de irse a las vacaciones de Navidad, deberán enfrentarse al Celta de Vigo en casa y al Real Madrid en el Bernabéu. No será hasta los días 3,4 o 5 de enero -falta por fijar la fecha y la hora-, cuando los de Nervión regresen a la Copa del Rey para seguir con el sueño de La Cartuja. Justo después de ello, volverá el Sevilla a LaLiga para cerrar la primera vuelta enfrentándose al Valencia.