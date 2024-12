Unai Emery: “El Sevilla me hizo entender que mi sueño era posible”

En enero de 2025 se cumplirán 12 años del fichaje de Unai Emery por el Sevilla. Por aquel entonces, el conjunto de Nervión vivía una situación muy compleja, tanto en lo económico como en lo deportivo. Algo similar a la actual. Una temporada en la que no se clasificaron a competición europea, tras varios años asentado en el continente, y el equipo iba en un claro declive. La llegada de Emery cambió la historia del Sevilla por completo. Finalizó aquel año noveno y, debido a una carambola, entraron en la Europa League. A partir de ahí, el resto es historia. Tres Europa League y una final de la Copa del Rey, siendo uno de los técnicos más laureados en la historia del club de Nervión.

El sueño de Emery y su paso por el Sevilla

Tras la hazaña en Basilea con la tercera Europa League consecutiva, Emery dejó el Sevilla y prosiguió con su camino particular. PSG, Arsenal y Villarreal. Ahora, junto a otro mito de Nervión como es Monchi, dirige al Aston Villa británico al que ha devuelto a Champions League después de más de 40 años. En una entrevista para DAZN, Unai Emery ha hablado sobre su paso por el Sevilla y lo imprescindible que fue en su carrera pasar por el Sánchez-Pizjuán: “Soñaba con ganar la Europa League y ese sueño me lo abrieron en Sevilla. Tuve que estar en Sevilla, que ellos ya habían conseguido esa cima, para que ellos me hiciesen entender que era posible, y que si yo soñaba con eso, podía alcanzarlo. Porque yo, sin la ayuda del Sevilla, de los sevillistas, y de los que habían tenido esa experiencia, no lo hubiese conseguido”, aseguró Emery.

La diferencia entre el Sevilla y el Villarreal

Asimismo, el exentrenador del Sevilla recalcó que cuando, años más tarde firmó por el Villarreal, la visión fue diferente con el equipo blanquirrojo: “En el Villarreal pasó lo contrario. En el Villarreal yo era el que ya había conseguido eso, y ese sueño que hice allí, fui yo más protagonista, con mi experiencia, ser capaz de enseñarles ese camino. A mí lo que más me agrada, me llena, es que el jugador mejore, el jugador sea mejor, y además el jugador te lo haga saber, no externamente, sino internamente”, comentó Unai Emery.

El proceso de la carrera de Emery en los banquillos

El técnico fue cuestionado por su figura a nivel nacional, pues no tiene tanto peso como el internacional. Especialmente en Francia o Inglaterra donde ha entrenado a clubes de un peso gigante. Unai Emery aseguró que no ha sentido que se le reconozca menos en España al no dirigir un club como el Madrid o el Barcelona: “Entiendo mi carrera de entrenador como un proceso. No soy el único entrenador. Cuando empecé en el Lorca, cuando pasé por Almería, cuando pasé por Valencia, incluso yo, cuando estuve en Valencia, conseguimos los objetivos. En Sevilla hice tres años y medio maravillosos. También viví experiencias muy bonitas, ganamos la Europa League ahí tres veces, y donde también para mí, como entrenador, era capaz de identificar que todavía me faltaban procesos para mejorar. Por eso, quizá, en mi autoexigencia, el querer ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, me va entendiendo este proceso”, confesó el exentrenador del Sevilla.

Emery, el Sevilla y la regularidad como reconocimiento

Por otro lado, Emery reconoció que su figura, pese a ser querida en la gran mayoría de clubes en donde ha estado, también ha sido severamente criticado, incluido en Nervión: “Yo en Sevilla fui muy querido, igual también en algunos momentos odiado. En Valencia fui muy querido, también en algunos momentos odiado. Igual en algunos momentos más odiado que querido, pero es una parte más del entrenador y la persona. En Almería, cuando conseguíamos triunfos, yo también sentía que todavía no había un reconocimiento hacia mí, porque todavía era joven. Hay entrenadores que han tenido éxito en muy corto plazo y luego en largo plazo no lo han hecho. Entonces, ser reconocido viene cuando tú vas siendo capaz de tener una regularidad”, apuntó Unai Emery.