Se va de la Champions con el orgullo por las nubes

Despedida de la Champions, pero a ver quién osa ponerle un pero al Sevilla. Se va de la Champions con las botas puestas, por la puerta grande de un santuario europeo y con el rival desgañitándose pidiendo la hora. Formidable este Sevilla en su muerte de pie con una manera ejemplar de sudar la camiseta y haciendo que el equipo de Haaland, el hombre que lo desequilibró todo, viese cómo el partido se le hacía largo, larguísimo.

Iba el Sevilla a una especie de misión imposible con el ánimo por las nubes, una intensidad más propia de la defensa de las fronteras que de disputar la pelota y así consigue adueñarse del balón y de los espacios. De los espacios que se encuentran alejados del área rival. Y es que este Sevilla desenfrenado y con fe de carbonero lo hace todo bien menos ponerse de gol, lo que hace que la fe parezca decaer, lo que se acrecienta cuando una conexión Reus-Haaland acaba en la red.

Van 35 minutos de fútbol y carreras, muchas carreras, y el gol del gigante vikingo cae a plomo sobre la osamenta sevillista. Pero este Sevilla lleva en su ADN la resiliencia y cuando se va al descanso se obvia el resultado y se llega a la conclusión de que hay mucho rabo por desollar. Y es mucho lo que queda, incluida una de esas secuencias surrealistas que ofrece la nueva normalidad de un fútbol cada vez más manoseado. Total, 2-0 con Haaland como ejecutor, cómo no.

Parece una pared imposible de superar esa ventaja alemana, pero el Sevilla no se conforma con ese destino, aprieta los dientes y le echa un pulso al Dortmund que En-Nesyri concreta para un fin de eliminatoria trepidante. A un gol de la prórroga, nada discurre ya por las cercanías de Bono. Los que han entrado para refrescar cumplen con su misión y la prórroga no es un fantasma, sino algo que puede pasar. No pasó y el Sevilla se va de la Champions, pero con el orgullo a salvo.