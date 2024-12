El Valencia quiere dar salida a Rafa Mir

Rafa Mir no está siendo capaz de encajar ni en su querido y ansiado Valencia. El delantero murciano, cedido con opción a compra por el Sevilla el pasado mercado veraniego, ha pasado en seis meses de fichaje estrella para el club de Mestalla a descarte en el mes de enero. Las lesiones, falta de continuidad y una acusación, presuntamente, de agresión sexual han marcado un final de año terrorífico para un Rafa Mir que, por cada día que pasa, su situación en el Valencia es cada vez más tétrica.

Seis meses para el olvido

Un final de 2024 que ha finalizado de la peor forma posible: con una lesión. El delantero prestado por el Sevilla ha jugado tan sólo ha disputado 7 encuentros en la primera vuelta. Sus problemas en el muslo y el estar apartado del equipo por incumplimiento de horarios han marcado un inicio de temporada desolador. Un castigo que se produjo a raíz de lo ocurrido con su acusación por la presunta agresión sexual. Además de ello, hace poco más de una semana el Valencia comunicó que Mir había vuelto a sufrir una nueva lesión. En este caso en el cuádriceps al tener un daño fibrilar en su muslo derecho. Según informó Relevo, Rafa Mir estará de baja hasta mediados del próximo mes de enero, entre 4 y 6 semanas de baja. Aunque, afortunadamente para él, no tendrá que pasar por quirófano al no ser tan grave como indican las primeras exploraciones e informaciones.

Rafa Mir, un descarte para el Valencia

Pero los problemas para Rafa Mir no cesan. Es más, aumentan y empeoran. Con el cese de Rubén Baraja, uno de los hombres que apostó por su regreso al Valencia, la situación del delantero del Sevilla en Mestalla ha pasado de delicada a crítica. Según ha informado Héctor Gómez, de Tribuna Deportiva VCF, el Valencia trabaja en varias salidas para el mercado de fichajes de invierno. El cese de Baraja le costará al club unos 6 millones de euros y el fichaje de Carlos Corberán, que será en principio su sustituto tras el no de Quique Sánchez Flores, serán otros 3. Es por ello que se buscan salidas y uno de los hombres marcados en rojo para abandonar la institución es Rafa Mir. El club valencianista busca aliviar la masa salarial de la plantilla y así dejar de pagar salarios altos como el del jugador del Sevilla.

Según apunta la misma fuente, el club ché no sólo instará a dar salida a varios jugadores, como es el caso de Rafa Mir -además de otros como Sergi Canós, Varela o Hugo Guillamón-, sino que en algunos casos tratará de forzar algunas bajas con tal de aliviar las cuentas del club valencianista. En el Sevilla no sólo no es que no se cuente con Rafa Mir, sino que las relaciones entre la directiva y el jugador están totalmente rotas. Cabe recordar que el jugador estuvo apartado de la plantilla nervionense en los últimos cuatro meses de competición de la pasada campaña 2023-24. Por lo que un regreso se antoja inviable. Además de que el Sevilla, ya con su acusación, estaba muy tranquilo al respecto, pues el Valencia tendría que abonar toda la cantidad correspondiente y pactada si quiere deshacerse del murciano. Un mercado más Rafa Mir volverá a ser protagonista aunque su futuro es una intriga.