Los valores de Isaac como pilar del nuevo y austero Sevilla

Isaac Romero (Lebrija, 18-05-2000) será uno de los pilares del nuevo Sevilla. José María del Nido Carrasco firmó con el jugador su renovación de contrato hasta 2028, por tres años más, justo antes del Sevilla-Barcelona de este domingo. Una forma de amainar el temporal que se le viene encima, al entender de algunos. En la semana previa al plebiscito que tendrá el presidente blaquirrojo antes del cierre de la Liga ante su gente recondujo la situación de Jesús Navas, el siguiente en firmar su renovación, renovó al mejor fichaje de Víctor Orta, el meta Nyland, y renovó a Isaac. Chubaqueros contra la galerna. El club gana ahí y el presidente respira.

Quique Sánchez Flores, en su última rueda de prensa en el estadio Jesús Navas, previa a la que protagonizará el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras el Sevilla-Barcelona, dio las pistas justas sobre la importancia de esta renovación. “Isaac derribó la puerta y nosotros le dejamos pasar. A partir de ahora tendré para siempre un cordón umbilical que me une a Isaac por lo que ha significado para el equipo en un momento complicado. Me pasó con otros jugadores como De Gea en el Atlético, David Luiz en el Benfica, David Silva en el Valencia, el Kun Agüero... Esto te une con el jugador. Me alegro mucho por él y ojalá salgan muchos como él”, deseó.

El deseo es por el bien del Sevilla. Quique sabe lo contagioso que es Isaac y lo fundamental que fue para la permanencia del Sevilla. “Poco antes de lesionarse, en un partido había hecho al descanso mil metros de alta intensidad. Si juego al lado de Isaac no me puedo esconder. Estas transmisiones son muy importantes y esto obliga a una exigencia muy alta para jugar al lado de Isaac”, puso como ejemplo. De ahí que el lebrijano tenga que ser por fuerza, según su consejo, uno de los pilares del nuevo proyecto, que estará cimentado sobre todo en la cantera.

Así lo reiteró el madrileño al ser preguntado por si es partidario de que renueve Sergio Ramos. “Ojalá se quedara. El futuro del Sevilla depende mucho de los que sientan mucho la camiseta del Sevilla. Y se materializa mucho en las personas de Jesús Navas, de Sergio Ramos, de Isaac, de Kike, en Juanlu, en Manu Bueno y en otros muy buenos profesionales del Sevilla. Pero se materializa mucho el futuro del Sevilla en los que saben lo que significa su escudo”.

La figura de Isaac conjuga todos esos valores: canterano, futbolista esforzado, ejemplar en el sacrificio, hecho para la brega... Un detalle futbolístico para rematar la importancia de una renovación que, en su eclosión en la Liga, llegó a despertar incertidumbre: “Estábamos defendiendo muy alto y en el momento en que hemos perdido la energía de Isaac, hemos perdido metros”. Palabra de Quique para tiempos austeros.