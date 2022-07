El verano se calienta

Toda la quietud que presidía el verano en lo futbolístico y de la que se quejaban aficionados y periodistas ha saltado por los aires con un simple movimiento del Chelsea. La primera oferta inglesa por Jules Koundé presentada el pasado lunes ha servido para activar el engranaje que mueve toda la maquinaria. Monchi se afila los dedos con dos o tres operaciones apalabradas a falta de la inyección necesaria, mientras en Barcelona las reacciones a todo lo que se cuece en el puente aéreo Londres-Sevilla son contradictorias. Estaba cantado que los 55 millones que lanzó como propuesta el club inglés era un primer envío, una primera mano con las cartas de la primera jugada. Ahora, con el jugador en teoría teniendo que comparecer este miércoles por la ciudad deportiva, lo cierto es que nadie espera que el francés aparezca por Sevilla. Y es que diversas informaciones ya hablan de que las posturas están cercanas con la nueva propuesta del Chelsea, supuestamente muy cercana a los 65 millones de euros (ya con los variables) que sí satisfacen las expectativas del Sevilla.

No está todo hecho porque en Nervión saben que el Barcelona anda buscando alternativas de financiación para llevarse el gato al agua también en esta operación. Joan Laporta sacaba pecho desde Estados Unidos con el asunto Lewandowski, asegurando que su club había ganado “la batalla a Chelsea y PSG” por el delantero polaco y los próximos esfuerzos se iban a centrar en la defensa, en un claro mensaje señalando a Koundé. No obstante, el Barcelona también tiene a Azpilicueta entre sus objetivos.

Igualmente, en toda esta historia hay que tener muy en cuenta la opinión y las preferencias del jugador y en Barcelona no paran de recordar que el jugador, en contacto permanente con Xavi Hernández, preferiría el Camp Nou a Stamford Bridge pese a que la oferta para Koundé sería de una temporada menos que en el Chelsea, cuatro.

Eso sí, el Barcelona no puede de momento pasar de los 45 millones “en mano” y trata de ganar tiempo a la vez que los ingleses aceleran.

No hay ni una persona en Sevilla que tenga claro que Koundé no se va a enfundar más la camiseta que ha defendido en los tres últimos años. Entre otras cosas porque, tras el chasco que se llevó al final del pasado verano tras frustrarse su deseo de salir, las posturas de la nueva situación generada están muy definidas y no quedan dudas. Sólo había que esperar la oferta idónea y perfilarla, lo que parece que ha entrado en su recta final. Una vez se concrete, Monchi podrá empezar a contentar a Lopetegui con lo que ha pedido de cara a su cuarto proyecto.