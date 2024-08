Las dos versiones en la operación de Lucas Ocampos

El mercado de fichajes del Sevilla se ha agitado a menos de 48 horas del cierre, pese a que el presidente, José María del Nido Carrasco, asegurase que el “trabajo estaba hecho al 90-95%”. Con Montiel y Jordán por salir, la figura de Lucas Ocampos ha emergido en la recta del final del cierre como posible venta del club de Nervión. Rayados de Monterrey, equipo que se ha hecho en los últimos años con Canales, Tecatito y Óliver Torres, ha intensificado sus movimientos para hacerse con Ocampos. Equipo que dirige ahora el argentino Martín Demichelis, exjugador y anterior entrenador de River Plate.

Negociaciones avanzadas desde Monterrey

Desde México, y también Argentina, aseguran que la opción de que Ocampos se marcha a la Liga MX avanza a buen paso. Según apuntan desde el otro lado del charco, los movimientos por el argentino se han intensificado en las últimas horas para intentar cerrar su fichaje. El propio Tato Noriega, CEO de Rayados, lo reconoció en unas declaraciones en el día de ayer. El club de Monterrey se encuentra en la búsqueda de refuerzos de alto calibre en estos últimos días del mercado europeo, con Ocampos y Memphis Depay como principales opciones.

En concreto, la opción del argentino es la que ha cobrado más fuerza en las últimas horas. Según informó el periodista argentino Cesar Luis Merlo, Rayados está en negociaciones con el Sevilla, pero la operación no está ni mucho menos cerrada. Aunque sí que destacan el optimismo de que Ocampos vaya a jugar en México el próximo curso.

En Sevilla, una opción improbable

La versión en el Sevilla es totalmente opuesta. Según ha podido saber Diario de Sevilla, no ha llegado ninguna oferta formal por Ocampos de Rayados de Monterrey. Víctor Orta es consciente del interés que ha despertado el jugador de Quilmes en México y la opción de que llegue alguna propuesta seria por el extremo parece mucho más sólida que hace varias semanas cuando no existía ningún tipo de contacto. No obstante, a 48 horas del cierre del mercado, en el Sevilla no tienen constancia de que exista ningún tipo de acuerdo entre Ocampos y Rayados, ni tampoco ha mostrado un ápice de su voluntad por marcharse a la Liga MX por el momento.

El jugador es feliz en Nervión, pero también es consciente de que finaliza su contrato en 2025 y está ante una gran posibilidad de firmar un buen último contrato junto a varios excompañeros de Sevilla. El poco margen de maniobra a estas horas del cierre ponen a Lucas Ocampos más cerca de Nervión que de Monterrey, pero no se descarta nada ninguna opción hasta el próximo día 31.

Ocampos entrena con normalidad

Por su parte, Lucas Ocampos ha entrenado esta mañana con total normalidad en la ciudad deportiva del Sevilla como el segundo capitán del club. Asimismo, en el día de ayer ejerció como una de las voces importantes en dos actos señalados en el calendario del club, como fue la ofrenda a la Virgen de los Reyes y el homenaje a Antonio Puerta.

Lucas Ocampos entrena con el Sevilla pese a los rumores junto a 'Colo' Barco / Mario Míjenz

Quien ha vuelto a entrenar a la espera de su futuro es Valentín Barco. El lateral argentino ya posee toda la documentación para poder ser uno más del grupo. Pero Víctor Orta debe generar más espacio salarial en la plantilla para poder inscribir al bonaerense. En cambio, no ha entrenado esta mañana Djibril Sow por molestias musculares. El suizo ha sido la única ausencia junto al lesionado Suso Fernández.