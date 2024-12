“Vi el Sánchez-Pizjuán bocabajo”, así vivió Manu Bueno su gol con el Sevilla

El pasado sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se vivió uno de los partidos más emotivos de la era reciente del Sevilla, la despedida de Jesús Navas. Un encuentro donde la gran mayoría de los focos apuntaron al de Los Palacios y Villafranca, al disputar su último encuentro en la que ha sido, y será, su casa. Pero, inevitablemente, el choque entre el Sevilla y el Celta de Vigo llegó precedido por una noticia que cambió el rumbo normal del partido: la sanción a Juanlu Sánchez, Isaac Romero y José Ángel Carmona. Debido a lo ocurrido en la celebración del último derbi, no pudieron estar disponibles, dando así paso a otros tres canteranos que acabaron teniendo un inesperado protagonismo en el encuentro: Álvaro García Pascual, Darío Benavides y, sobre todo, Manuel Bueno.

El gol de Manu Bueno

No fue el estreno, ni mucho menos, del jerezano en el Sánchez-Pizjuán. De hecho fue el décimo partido de Manu Bueno con la camiseta del Sevilla. Partió como titular y, aunque le costó entrar en el encuentro, el gaditano se acabó soltando en la medular en la segunda parte. Tras un primer intento lejano que rozó los dominios de Vicente Guaita, Manu Bueno aprovechó una segunda jugada tras un saque de esquina que no olvidará para el resto de su vida. Su primer gol con el Sevilla en el día de la despedida de la mayor leyenda de la historia del club.

La euforia en la despedida de Jesús Navas

Días después de la euforia y de la emoción, Manu Bueno habló para los medios de comunicación del Sevilla. El de Jerez de la Frontera rememoró paso por paso su gol en el Sánchez-Pizjuán: “Ha sido un fin de semana redondo. Si había algún día para estrenarse como goleador ese era el día indicado. Poder meter ese gol tan importante que nos de la victoria y que Jesús se despida con victoria, porque al final es como se merece, qué menos que dedicarle este gol. Fue inolvidable. En el partido hay dos o tres jugadas muy parecidas que se quedaban un poco solas en la frontal. Dije 'me voy a poner ahí a ver si me cae y si cae la gloria pues a ello'. Saúl me ve muy bien, me da el pase y va para dentro. Cuando la veo entrar no sé ni qué pensar, veo el Sánchez-Pizjuán bocabajo gritando mi nombre, Jesús Navas emocionado… no entendía nada, una locura”, confesó el canterano del Sevilla.

Una equipación para el recuerdo

Tras terminar el encuentro, Manu Bueno pidió a su capitán y leyenda, Jesús Navas, que le firmase la camiseta de su estreno goleador con el Sevilla. El de Jerez confesó que ya ha mandado a enmarcar esa equipación y que la colgará en su cuarto: “Yo quería que Jesús me dedicase esa camiseta porque mi primer gol y encima en su despedida, para mí era algo muy especial. Al final acaba el partido y Jesús, tuvo el detalle de acercarse a mí, me da un abrazo y me sale de dentro decirle que por favor me firmara, que esto iba a ir enmarcado en mi casa. Tu primer gol siempre es distinto. Las primeras cosas en la vida son únicas siempre van para el recuerdo”, explicó el centrocampista del Sevilla Atlético.

En vísperas del 'derbi chico'

Ahora Manu Bueno afronta una semana muy especial para cualquier canterano de Sevilla y jugador del Sevilla Atlético, el afamado derbi chico. El de Jerez de la Frontera es uno de los pilares del equipo de Jesús Galván y ahora, reforzador moralmente por su intervención con el plantel de García Pimienta, se espera que llegue enchufado al encuentro. Muchos de esta generación buscan llevarse un su primer derbi de filiales, pues no lo gana el Sevilla de la 2021/22. En dicho equipo, Manu aguarda el “sagrado número”, como afirma Jesús Navas, del Sevilla, el 16. Un dorsal al que ya le tiene mucho cariño: “Llegué al Sevilla Atlético y el 16 está libre. Lo que significa el 16 en el Sevilla no significa en ningún lado, es el dorsal más importante en el Sevilla y poder llevarlo en el filial es un orgullo. Le tengo un cariño especial”, señaló.