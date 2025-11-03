‘Vicks Vaporub’ por kilos para Azpilicueta...

El Sevilla regresó a los entrenamientos después de la jornada de descanso/reflexión que el equipo tuvo el domingo tras la derrota en el Metropolitano, la tercera consecutiva y que ha hecho que se enciendan las alarmas.

Mientras Matías Almeyda tiene un importante enfado ante la imposibilidad de poner freno a la sangría que los errores individuales está provocando en defensa, también reza todo lo que sabe para que César Azpilicueta no se resfríe. Se ha demostrado que sin el navarro el sistema defensivo es un flan y la mínima lesión del veterano internacional supone un problema serio para la integridad de un bloque que ya está cogido con alfileres.

Azpilicueta se retiró del partido del sábado con 0-0 y, con Nianzou en su lugar, poco tardó el cerrojo en abrirse ante los de Simeone. En principio, el ex jugador de Chelsea y Atlético, tiene bastantes posibilidades de estar disponible el sábado ante otro de sus equipos, el Osasuna, pero Almeyda tendrá que mimarlo. El argentino confirmó tras el partido que su sustitución se debió a una “mínima molestia” y también que ahora mismo el navarro es insustituible en su esquema. “Es fundamental para nosotros, es un jugador que lleva la voz que voy diciendo yo dentro de la cancha. Y, qué casualidad... cada vez que no está perdemos. Aplica su experiencia y sus ganas”, explicaba el argentino.

Azpilicueta, junto al resto de compañeros que fueron titulares en el Metropolitano y también Gudelj y Nianzou que jugaron más de 45 minutos, es el foco principal junto a Batista Mendy, que participó en la sesión de recuperación que el equipo tuvo en la ciudad deportiva. El francés, sustituido también en el descanso, llegó justo como el defensa al duelo ante el Atlético.

Para la cita ante el Osasuna debe ser alta también un jugador importante como Lucien Agoumé, que, una vez cumplida su sanción, también ha tenido tiempo para que el golpe que recibió en Anoeta evolucionara favorablemente, puesto que tampoco se expuso en Toledo en la Copa. Fabio Cardoso, por su parte, debe estar también listo para volver.

Almeyda sólo tiene la baja en principio de Alexis Sánchez, que no podrá jugar hasta diciembre. Sigue la duda de qué pasará con Joan Jordán, oficialmente recuperado y listo para entrar en las convocatorias, pero con el que hay una especie de nebulosa sobre su verdadera relación con el club y, por ende, su prolongación con el entrenador. Tampoco se sabe muy bien qué sucede con Kike Salas mientras a Nianzou y Marcao le caen palos a diestro y siniestro. Lo único seguro es que Azpilicueta no se puede resfriar. Vicks Vaporub por kilos para el navarro...