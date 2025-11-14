Mientras los jugadores del Sevilla Fútbol Club calientan para iniciar la sesión de entrenamiento, Matías Almeyda y el cuerpo técnico del combinado blanquirrojo suelen realizar la activación por su parte con juegos de balón. En este viernes, el argentino ha optado por un curioso ejercicio que consistía en pasar el balón entre dos muñecos de defensa del mismo color, lo que ha provocado varios momentos simpáticos entre los miembros del staff sevillista.