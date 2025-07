El vídeo de Gabriel Suazo que motiva a la afición del Sevilla FC: "Confío en cada uno de ustedes"

Gabriel Suazo se convertirá, si no ocurre nada extraordinario, en nuevo futbolista del Sevilla Fútbol Club. El chileno, que ya ha firmado su contrato en el Ramón Sánchez-Pizjuán, llega gratis procedente del Toulouse, equipo en el que ha militado durante dos temporadas y media y en el que se ha consagrado, no sólo como uno de los mejores laterales izquierdos de Francia, sino también como líder del vestuario violeta. Pese a sus juventud, 27 años no son apenas nada en el mundo del fútbol, el lateral izquierdo que llega para competirle el puesto a Adrià Pedrosa ha llegado a lucir durante este curso el brazalete del que ha sido su equipo hasta el pasado 30 de junio.

Suazo celebra un gol con el Toulouse esta pasada temporada / @ToulouseFC

De hecho, entre el sevillismo se ha hecho viral un vídeo compartido por el conjunto galo en enero de 2024, en el que se puede ver cómo el sudamericano es el encargado de arengar a sus compañeros en un partido frente al Metz. El Toulouse, que terminaría salvándose de forma holgada aquella temporada, se encontraba inmerso en la lucha por la permanencia a mediados de curso. Para la hinchada blanquirroja ha sido sorpresivo ver cómo un futbolista que apenas llevaba un año en el combinado francés tiraba de galones frente a sus compañeros antes del trascendental encuentro.

El líder de "una familia"

Gabriel Suazo tomó la palabra en el vestuario del Toulouse para dejar claro a la plantilla "dos cosas. Lo primero: hoy comienza la segunda parte de la liga. Todos sabemos que la primera no fue buena, lo tenemos claro, pero estoy seguro y convencido de que la segunda va a ser extraordinaria" asegurando que esta seguridad venía "porque los miro y confío en cada uno de ustedes, muchachos. ¡En cada uno de ustedes! Lo que hacemos en la semana, confío".

En segundo lugar, el chileno quiso recalcar que Carles Martínez, entrenador del combinado galo, no había querido faltar a la cita pese al momento personal que se encontraba viviendo: "El míster hoy está con nosotros, acá. Nace su hijo, uno de los días más importantes de para cualquiera, pero él está acá, muchachos. Con nosotros. Juntos. Porque somos una familia también. Así que hoy vamos a salir a jugar con la vida, con el corazón. Y vamos a ganar, muchachos. ¡Vamos a ganar esos tres puntos!".

Este liderazgo es el que necesita el Sevilla Fútbol Club, que ha perdido en apenas dos aós a casi todos sus capitanes. Con Nemanja Gudelj como primera espada del conjunto blanquirrojo, el resto de candidatos a portar el brazalete están en duda. Alguno de los canteranos como Kike Salas o José Ángel Carmona podrían terminar haciéndolo, pero tras ver esta temporada a Saúl o Marcao en la terna, en el seno de la afición blanquirroja ha quedado claro que sólo deben hacerlo quienes sean dignos.