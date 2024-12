Visto para sentencia otro juicio por la Junta Extraordinaria del Sevilla de julio

Lucas Fernández de Bobadilla, como representante jurídico del Sevilla, y José Manuel García-Quílez, como letrado de José María del Nido Benavente, asistieron este miércoles a la presentación de conclusiones sobre la demanda que el máximo accionista interpuso contra el Sevilla por no poder ejercer su voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebró, por petición suya, en julio.

Ésta asamblea de accionistas fue la primera de las dos que solicitó el máximo accionista este año 2024, ya que en octubre se celebró otra que tuvo el mismo resultado de que José María del Nido Carrasco, como presidente de la mesa, no lo dejó votar en los puntos para el cese y nombramiento de un nuevo consejo.

La vista sobre las conclusiones se celebró este miércoles en el Juzgado de lo Mercantil número 2 y en la misma no estuvieron ni el demandante ni el demandado, sólo sus representantes legales. El juicio queda así visto para sentencia, aunque podría no tener incidencia alguna en la Junta General Ordinaria del Sevilla del próximo 10 de enero, dado que decida lo que decida el juez, será recurrido, ya que la sentencia no será firme.

Del Nido Carrasco ya ha convocado la Junta General Ordinaria del ejercicio 2024 para el 10 de enero. El orden del día lleva implícito la nueva petición de Del Nido Benavente de cese y nombramiento de un nuevo consejo, en su punto primero.

Dicho orden es el siguiente:

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Determinación de vacantes y número de consejeros que compondrá el consejo. Nombramiento de consejeros.

Segundo.- Informe sobre la gestión social y deportiva de la temporada 2023/2024.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio con el Estado de Información no Financiera concluido el 30 de junio de 2022.

Cuarto.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio con el Estado de Información no Financiera concluido el 30 de junio de 2023.

Quinto.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión con el Estado de Información no Financiera del ejercicio concluido el 30 de junio de 2024

Sexto.- Examen y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio concluido el 30 de junio de 2024.

Séptimo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio concluido el 30 de junio de 2024.

Octavo.- Designación de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2024/2025.

Noveno.- Informe del presupuesto del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Décimo.- Otorgamiento de insignia de oro y brillantes a D. Jesus Navas González.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.