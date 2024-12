La previsible sanción del Sevilla a Del Nido Benavente: 36 partidos sin poder acudir al estadio

El Sevilla tiene preparada la sanción a José María del Nido Benavente como otro paso más del expediente disciplinario que le abrió en octubre por el incidiente que protogonizó en el derbi. El castigo, de confirmarse, sería duro, aunque aún no le ha sido notificado y cabe recurso según el régimen interno de disciplina del club, lo más seguro es que éste lo rechace como ha rechazado sus alegaciones y tenga que recurrir a la Justicia ordinaria para defender lo que entiende que son sus derechos como abonado del Sevilla. La sanción podría llegar a 36 partidos sin poder entrar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así lo ha avanzado Muchodeporte. Este diario, empero, puede confirmar que aún no es ejecutiva una sanción -aunque existe ese castigo en el reglamento por falta muy grave y el club contempla esa opción de sanción grave-. De confirmarse implicaría que ya no podría acudir al Sevilla-Celta del próximo 14 de diciembre, entendiendo que antes de ese partido ya habría presentado el recurso y habría sido rechazado, aunque esto es mera especulación. Lo que es seguro es que Del Nido no se va a quedar de brazos cruzados una vez sea ejecutiva la sanción.

Dicha sanción también implicaría que no pudiera asistir a la despedida de Jesús Navas que prepara el club para el próximo 30 de diciembre; si se aplica ese castigo como muy grave, la suspensión de su derecho a asistir al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sería por esta temporada y llegaría hasta la siguiente: podría llegar incluso a parte de la temporada 25-26.

El Sevilla le abrió un expediente disciplinario por el altercado que protagonizó Del Nido antes del derbi disputado el 6 de octubre. Cuando se dirigía a su asiento en la zona VIP Nervión que está junto al palco, se dirigió de forma abrupta a Lucas Fernández de Bobadilla y lo amenazó. El abogado del club interpuso una demanda por amenazas por estos hechos, que son los que propiciaron dicho expediente.

Todo esto enfangará aún más la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Sevilla. Está fijada para el 10 de enero y todavía no tiene convocatoria oficial por parte del Sevilla.