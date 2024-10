Lucas Fernández de Bobadilla, abogado del Sevilla, denuncia a Del Nido Benavente por amenazas

Sevilla/Lucas Fernández de Bobadilla, el abogado que defiende habitualmente al consejo de administración del Sevilla en los pleitos interpuestos por José María del Nido Benavente, interpuso el pasado 9 de octubre, el miércoles antes de la Junta General Extraordinaria que tuvo lugar el mismo día, una denuncia contra el ex presidente sevillista por las amenazas que recibió en su condición de abogado del club por la defensa en los pleitos que plantea Benavente.

Los hechos, publicados por Diario de Sevilla y negados de forma categórica por Del Nido Benavente en sus declaraciones después de la Junta General de Accionistas tuvieron lugar en el antepalco del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán antes de que diera comienzo el derbi entre el Sevilla y el Betis el pasado domingo 6 de octubre.

José María del Nido Benavente accedió a una zona del palco donde Lucas Fernández de Bobadilla conversaba con Carolina Alés y uno de los hijos de Rafael Carrión. Allí, según la denuncia, tuvo una actitud violenta hacia el letrado, a quien cogió fuerte del brazo y lo amenazó con romperle los dientes.

Del Nido Benavente revisa sus documentos instantes antes del inicio de la última Junta Extraordinaria. / José Luis Montero

Los hechos fueron presenciados por varios testigos y Lucas Fernández de Bobadilla decidió presentar la pertinente denuncia ante la Policía tres días después. Durante la investigación se ha requerido al club sevillista las imágenes de las diferentes cámaras que están situadas en el estadio junto al palco y éstas les han sido facilitadas a la policía.

La noticia, que era adelantada al mediodía de este martes por la Cadena Cope, pudo ser confirmada por este periódico, al que le han apuntado que no va a ser presentada una reclamación ante el Colegio de Abogados, ya que el demandante entiende que no se trata de una cuestión entre letrados, dado que Benavente no es el abogado en ningún procedimiento, aunque se ponga la toga, y sí es la parte demandante. Por tanto, se estima que es la amenaza de un demandante al letrado de la parte contraria.