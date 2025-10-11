Vlachodimos, un bendito problema en Grecia y unos números de récord

Este nuevo Sevilla Fútbol Club tiene varios nombres propios encima de la mesa. Sin duda, los más relevantes son Antonio Cordón y Matías Almeyda, que le han dado una nueva imagen al conjunto hispalense en su pelea por regresar a la zona noble de la tabla y alejarse de los puestos de descenso. El técnico argentino, que llegó de la mano del flamante director deportivo sevillista, se ha ganado el corazón de la hinchada blanquirroja con su forma de entender el fútbol. Además de la plantilla con la que ya contaba, los fichajes de este verano también le han dado un impulso extra al cuadro nervionense para, de momento, romper la mala dinámica que venía arrastrando estas últimas temporadas.

Una de estas incorporaciones que se ha ganado su puesto en el once de gala es Odysseas Vlachodimos, cuya llegada generó muchas suspicacias entre los hinchas del Sevilla. Tras un paso más bien discreto por la Premier League, el cancerbero heleno aterrizaba en la capital andaluza cedido por el Newcastle. Con la mente puesta en arrebatarle la titularidad a Orjan Nyland, una buena actuación del noruego frente al Girona tras dos partidos pésimos le valió una vida extra para partir de inicio ante el Getafe. Sin embargo, sus fallos ante el cuadro azulón sirvieron como trampolín para que el griego contase con una oportunidad que, de momento, ha aprovechado con creces.

Vlachodimos despeja de puños en un centro del Rayo Vallecano. / Rafa Beltrán

La estadística pone en valor el trabajo de un Vlachodimos cuyos goles esperados eran 6,8 en el arranque de temporada. Sin embargo, el cancerbero del Sevila Fútbol Club únicamente ha encajado cuatro tantos defendiendo la portería hispalense. De estos, dos fueron frente a un Villarreal que consiguió llevarse los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán cuando los nervionenses se quedaron con diez tras la lesión de Tanguy Nianzou. Fútbol Club Barcelona y Deportivo Alavés son los otros dos equipos que consiguieron perforar la red con el griego bajo palos, aunque el conjunto hispalense fue capaz de salir airoso de ambos choques por 4-1 y 1-2 respectivamente.

Mientras todo luce color de rosa en su periplo como sevillista, la selección es otro cantar. Ivan Jovanovic sigue apostando por Konstantinos Tzolakis como su titular, relegando a Odysseas al banquillo. Grecia, con tres partidos por delante, es tercera de su grupo clasificatorio para el Mundial de 2026, habiendo sumado únicamente tres puntos de nueve posibles. El choque ante Dinamarca de este próximo martes se antoja vital para acercar el pase al torneo que se disputará en América el próximo verano, aunque el seleccionador heleno parece tener claro que su guardameta no es el sevillista. Con un 87,5% de disparos atajados, Vlachodimos es el tercer portero de Europa en esta estadística, convirtiéndose su suplencia con el combinado nacional griego en un bendito problema cuya solución pasa por un cambio de cromos en el once inicial.