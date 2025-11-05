'6-7': ¿qué significa la nueva expresión viral que dicen tus hijos y ha sido elegida 'palabra del año 2025'?

La frontera entre las modas adolescentes y la incertidumbre adulta son difusas; más aún, si hasta la prensa internacional ha intentado explicar algo que comenzó como una broma interna de la Generación Alpha. Hablamos de esa expresión que, en teoría, no significa nada en concreto, pero ilustra gestos, camisetas y miles de vídeos virales: "6-7". Ahora bien, ¿qué tienen de especial estos números y qué los ha convertido en una tendencia global?

Al parecer, el punto de partida para entender el origen de esta expresión se encuentra en la canción Doot Doot (6 7), del rapero Skrilla; aunque lo cierto es que el tema en sí mismo no ofrece muchas pistas al respecto. Eso sí, desde que surgió el meme, ha aumentado considerablemente su número de reproducciones, en parte, gracias a los padres que buscan comprender el sentido de esta combinación numérica para sus hijos.

¿Qué significa la expresión 'seis siete'?

"¿Tienes más de 30 y ya te arrepientes de haber tenido curiosidad?", se plantea un usuario en los comentarios de YouTube. Ahora bien, el fenómeno ha crecido de tal manera que Dictionary.com ha escogido el término '6-7' como 'palabra del año', después de admitir que ni siquiera ellos tienen claro qué significa.

"Si eres padre o madre de un niño en edad escolar, es posible que sientas la misma frustración al ver estos dos números, antes tan inofensivos", indica el diccionario en línea. En cambio, "si perteneces a la Generación Alfa (nacidos a partir del 2010), quizás sonrías al pensar en los adultos intentando descifrar, una vez más, vuestra jerga tan peculiar. Todos seguimos intentando averiguar qué significa exactamente".

La expresión, pronunciada 'seis, siete' y nunca 'sesenta y siete', se popularizó rápidamente gracias a vídeos virales de TikTok protagonizados por jugadores de baloncesto, así como también por un niño que siempre será recordado como el 'Niño 6-7'. Al parecer, gritó este término en medio de un partido y el meme dio la vuelta al mundo. Sin embargo, el origen de esta moda se remonta al jugador universitario Taylen Kenney, cuando en una entrevista le preguntaron qué opinaba de su café de Starbucks y él respondió six seven.

Seis - siete: ¿una palabra oculta o solo ruido?

"Quizás la característica más definitoria del 6-7 sea su imposibilidad de definición", prosigue Dictionary.com. En este sentido, alega que hay quien lo entiende como una manera de decir "más o menos" o "quizás esto, quizás aquello"; especialmente, si se acompaña del característico gesto de las manos, con ambas palmas hacia arriba. De acuerdo con la definición que ofrece el portal web, se entiende como “un término viral, ambiguo y en gran parte carente de sentido, que ha serpenteado entre las redes sociales y los pasillos escolares de la Gen Alpha”.

Desde Bussiner Insider, describen esta tendencia como parte de una "decadencia intelectual, en la que niños menores de 14 años solo pronuncian números como si fueran memes". En la misma línea, el periódico británico The Guardian se plantea que "si una frase no significa nada, ¿qué sentido tiene usarla?"; mientras que Steve Johnson, director de lexicografía de Dictionary Media Group en IXL Learning, declaró lo siguiente a CBS News: "Se usa para demostrar. 'Soy de esta generación. Así soy'. Es como una broma interna".