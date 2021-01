"El 70% de vacunados del Covid-19 en España se logrará en 2022"

David Moreno, director del Plan de Vacunas de Andalucía ha señalado que el porcentaje del 70% de vacunados en España, previsto para el verano, no se podrá alcanzar hasta 2022 por la escasez de dosis disponibles, en una entrevista en el programa Más de Uno Sevilla de Onda Cero.

La Unión Europea está en pie de guerra contra unas farmacéuticas que no están cumpliendo los plazos de entrega, según ellas, por problemas de producción. En este sentido, Moreno se refirió a la situación estratégica de Andalucía y comentaba que "llegan viales de forma semanal, en el caso de Pfizer y Moderna, cada dos semanas aproximadamente. Por ahora, parece que la empresa estadounidense sí cumple los plazos de entrega y, gracias a ello, se está vacunando a ritmo habitual para consumir todas esas dosis salvo una pequeña reserva que dejamos para el fin de semana".

Sobre las dosis de Moderna, Moreno señaló que tenía prevista una nueva entrega el pasado lunes, aunque había avisado de que se "retrasaban unos días". Por tanto, el Director del plan estratégico de Andalucía, ha corroborado que "sí están habiendo algunos cortes o aplazamientos de la entrega de dosis y eso, evidentemente, afecta y nos hace ir un poco más lentos".

Un 60% menos es lo que va a enviar AstraZeneca de lo prometido en los pasados acuerdos, cosa que tiene a los países europeos muy disgustados porque las esperanzas puestas en este antídoto son muchas ya que es de uso y distribución más fácil.

En relación a este asunto, David Moreno ha comentado que "es una vacuna que necesitamos para avanzar mucho más rápido en la campaña y llevar a cabo vacunaciones a domicilio o masiva que es lo que se prevé hacer dentro de varias semanas con aquellas personas de más de 80 años". En definitiva, este recorte "nos afecta a todos y, por ello, Europa está pensando emprender acciones legales contra la compañía".

¿70% de la población vacunada en verano?

Una de las cuestiones que más ilusiones hacía a la población es que el 70% de la misma estuviera vacunada en los meses estivales. Pues bien, con los retrasos en las entregas y la lentitud con la que se están llevando a cabo los procesos, ¿es algo que hay que descartar?.

Según Moreno, debemos ser realistas y "trabajar con el escenario de que es muy difícil o casi imposible tener esa cobertura en verano porque estos retrasos les están pasando a todos los laboratorios, no es algo puntual de uno sólo".

El director del Plan de Vacunas de Andalucía insistía en que "de aquí a verano no es raro que existan otro tipo de incidentes o patrones por lo que hay que trabajar con un escenario más pesimista del que se había pensado". Moreno fue aún más conciso y afirmó que llegar a este porcentaje sería posible "a finales de año o, incluso, al año 2022 para esos índices tan altos en la población".

Aunque entrar en el mundo de la especulación no es correcto, el día a día hace que se piense esto. "El 70% era el porcentaje más optimista pensando en que todo saliera perfecto y eso ya sabemos que es muy difícil".

La vacunación en Andalucía

Sobre la previsión en el avance en los grupos de vacunación, "se está avanzando con otros grupos de personal sanitario que no son de primera línea", expresó Moreno. En relación a este proceso, afirmó algo muy importante y es que "el 75% de las dosis que están llegando son para las segundas dosis de los residentes, sanitarios de primera línea, profesionales de residencias...".

El 25% restante de dosis es con el que se está avanzando "bastante" en el plan de vacunación. Por último, quiso explicar que con esta nueva situación de retrasos, "el grupo de grandes dependientes y de personas de más de 80 años se quedan para un siguiente momento y dependiendo de las dosis que nos lleguen, puesto que son grupos ya muy amplios, unas 400.000 personas superando esa edad".

Perfilando el protocolo de vacunación

Tras las críticas a diferentes sectores y políticos a los que se les ha suministrado la vacuna sin ser prioritarios. David Moreno ha querido resaltar que se está perfilando el protocolo de actuación para que ninguna persona dude de la eficacia de la estrategia y de quiénes son los prioritarios a la hora de recibir las dosis.

Hay una premisa clara según Moreno y es que "los protocolos están para cumplirlos y en todas las instrucciones que se han ido emitiendo ha quedado medianamente claro". A veces, es verdad que hay ciertos puestos que no se sabe si entran o no en los grupos de vacunación pero, haciendo una serie de averiguaciones, se ha entendido que "sí están bien puestas porque tenían una ocupación que les permitía esto". Es decir, para el Director se ha puesto "el grito en el cielo" cuando no era necesario, aunque sí afirma que en otros casos "hay profesionales que no se deberían haber vacunado. Cosa que no pasará más". Aún así, para "no cometer dos errores seguidos", se administrará la segunda dosis en estos casos.

¿Qué pasa con los "culillos" de las vacunas?

David Moreno ha querido informar a la población de que este tema está solventado ya que "hay jeringuillas convenientes para aprovechar todo el vial en todos los centros de Andalucía". Aún así, los sanitarios dicen que es un proceso costoso aun con los utensilios adecuados. De todas formas, esto es "un problema de todas las comunidades y la gente debe saber que es un tema delicado y que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo que pueden".