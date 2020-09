Alberto Chicote, la nueva víctima de los (falsos) chollos de Bitcoin Storm

El conocido chef Alberto Chicote se ha convertido en la nueva víctima de las estafas que circulan por internet y que utilizan caras conocidas para animar a los usuarios a invertir dinero, en este caso en Bitcoin Storm.

A través de una página falsa que simula la estética de la web del diario El Mundo, se incluyen unas supuestas declaraciones del cocinero en el programa de Antena 3 El Hormiguero en las que recomendaba invertir en este producto asegurando que nunca había conseguido ganar tanto dinero de una forma tan rápida y fácil. Es cierto que Alberto Chicote ha visitado el popular programa en diversas ocasiones, pero la realidad es que jamás ha hablado sobre este supuesto producto financiero.

El propio presentador ha advertido a sus seguidores a través de Instagram que esta publicación asegurando que todo lo que contiene es falso: “Después de ver que esta noticia falsa está corriendo como la pólvora me siento obligado a explicar que no tengo nada que ver con este supuesto chollo”.

“La última inversión de Chicote asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos”, reza el titular de este bulo que atribuye el conductor de Pesadilla en la Cocina frases como “puede convertir en millonario a cualquiera en tres o cuatro meses”.

Chicote ha respondido en redes sociales visiblemente enfadado: “El uso de mi imagen no está autorizado y nada de lo que cuenta, no lo he dicho yo, ni ha ocurrido nunca. Ni hablé en su día con Pablo Motos de este tema ni nada que le pareciese”.

Además ha anunciado que los hechos están denunciados ante la Policía y pide que se retire de la circulación para que nadie pueda sentirse engañado: “Dios sabe lo que pueden hacer con algún incauto que pueda caer en sus manos”.

No es el primero: de Jordi Cruz a Messi

Sin embargo, Chicote no es el primer personaje público del que han utilizado su imagen pública sin consentimiento para engañar con la compra de diferentes productos financieros. El futbolista argentino Leo Messi fue una víctima más de estos bulos. Él mismo lo desmintió vía Instagram. “Menos mal que nadie les cree”, aseguraba él mismo.

"TNT Sports":Por la historia que Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram pic.twitter.com/WTe5VEcS83 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 9, 2020

Durante el mes de mayo, esta misma página de bulos publicó la misma noticia pero en referencia al conocido chef Jordi Cruz. En ella, se notificó que este personaje público declaraba en el programa El Hormiguero que estaba ganando grandes cantidades de dinero por un ‘chollo’.