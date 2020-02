Bruselas pide cautela al plantearse cerrar las fronteras por el coronavirus

La Comisión Europea (CE) pidió este lunes a los países de la Unión Europea que cualquier medida que tomen para contener el coronavirus, incluidos posibles controles fronterizos, sea coordinada con sus socios y proporcional al riesgo del brote, al tiempo que llamó a evitar caer en el pánico.

El Ejecutivo comunitario indicó además que este martes se trasladará a Italia una misión conjunta del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de la UE y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la situación en el país, dónde el COVID-19 ya ha causado cuatro muertos y más de 150 contagios.

La expansión del COVID-19 en Italia, convertido en centro de la epidemia en Europa, ha generado el temor a un cierre de fronteras dentro del espacio de libre circulación Schengen, después de que Austria interrumpiese este domingo la circulación ferroviaria desde territorio italiano por la posibilidad de que hubiese dos infectados en un tren procedente del país.

"Cuando hablamos de medidas, incluyendo controles fronterizos, estas deberían basarse en una evaluación del riesgo creíble y pruebas científicas, deberían ser proporcionadas y ser tomadas en coordinación con otros", dijo en una rueda de prensa esta mañana, el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic.

Lenarcic recordó que las normas de Schengen permiten reintroducir temporalmente controles fronterizos, pero subrayó que esta decisión depende de las autoridades nacionales.

¿Suspensión de Schangen?

Bruselas, por el momento, no está considerando una suspensión coordinada de la libre circulación en Schengen, aunque sí está trabajando con "varios escenarios" para elaborar planes de contingencia, dijo el comisario.

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, subrayó además que la OMS no ha recomendado imponer restricciones a los viajes y que el control en los puntos de entrada a los diferentes países "es solo una pequeña parte de las acciones" para controlar la expansión del virus, puesto que "no podemos detectar a todo el mundo en riesgo de desarrollar el virus", dijo.

"Por el momento tenemos que estar vigilantes, ver cómo evalúan la situación la OMS y el ECDC en Italia el martes y, si necesitamos volver a evaluar y cambiar alguna de las acciones que se están tomando, no dudaremos en hacerlo", añadió.

El Centro Europeo de Prevención y Control revisará su evaluación del riesgo del coronavirus para la UE a la vista de los acontecimientos en Italia, así como los planes de contingencia de los Estados miembros por si hubiera que afrontar un número mayor de casos.

Los Estados miembros debatirán los resultados esta tarde en una reunión de su comité de seguridad sanitaria de la UE, que reúne a representantes nacionales a nivel técnico.

Coordinación ante el virus

El Ejecutivo comunitario insistió en que lleva semanas coordinando con los países su preparación ante el virus y en que, si bien existe "preocupación", hay que mantener la calma.

"Tenemos que tomarnos esta situación en serio, pero no tenemos que caer en el pánico y, más importante, en la desinformación. Tenemos que estar unidos, coherentes y coordinados en nuestra respuesta", insistió Kyriakides.

La comisaria alabó que las autoridades italianas hayan actuado frente al virus "rápido, de forma eficiente y con gran transparencia".

La CE anunció que dará 232 millones de euros más para la lucha global contra el virus, incluidos 114 millones para acciones de preparación, 100 millones para investigación o vacunas, 15 millones en apoyo a países socios de la UE y tres millones para la repatriación de europeos desde China y material de protección.

El rápido avance del virus en Italia ha llevado a las autoridades a aislar once localidades en las regiones de Lombardía y Veneto, al norte del país. La histeria ha hecho que se vacíen los supermercados de estas zonas, pese a que no hay restricciones a la apertura de los comercios, ni problemas en el aprovisionamiento.