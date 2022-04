La última de Burger King, ¿Genialidad o falta de respeto?

Es cierto que el objetivo de una campaña publicitaria es llegar al máximo público posible, y una vez llegado poder convertirlos en clientes. La publicidad española es reconocida a nivel internacional, debido al gran ingenio y originalidad de las agencias de nuestro país. En esta ocasión la marca americana de hamburguesas "Burger King", ha creado controversia con su última campaña en la ciudad de Sevilla.

La creatividad y planificación de medios de la campaña ha sido realizada por la agencia Wavemaker. El resultado ha sido impactante, convirtiéndose en trending topic en Twitter, ya que los carteles causaron un gran revuelo.

Burger King sabe lo que hacer para tener una campaña de publicidad gratis. Que los ofendiditos la hagan por ti. pic.twitter.com/sQJUJnWNuK — Jesk Rey (@Jesk_Rey) April 16, 2022

El mensaje de la campaña ha enfadado y ofendido a parte de los católicos, ya que lo consideran una falta de respeto hacia sus creencias. Tal ha sido la polémica generada que la propia empresa americana ha pedido disculpas por las redes, y anunciado que retirará los carteles de dichos anuncios.

Muchos de los ofendidos por esta campaña ha llamado al boicot de la cadena de comida rápida.

Pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña. — Burger King (@burgerking_es) April 17, 2022

En cuanto a las reacciones de esta campaña, hay muchos expertos en el marketing y publicidad que han querido dar su opinión sobre si es una genialidad o una falta de respeto hacia un sector de la sociedad. La mayoría de estas opiniones de profesionales se han emitido a través de LinkedIn.

El CEO del Grupo Mi Querido Watson, Antonio Pacual Ridruejo ha hablado sobre la campaña en cuestión y no se muestra muy partidario de las técnicas utilizadas por Burger King. En sus declaraciones ha mencionado al mismo Director de Marketing de Burger King España.

"Me apasiona la creatividad y llevo dedicándome a ella mas de 27 años. Pero creo que no todo vale para alcanzar la notoriedad de una marca. Me parece una falta de respeto y una ofensa la última campaña de exterior de Burger King. Los católicos, no tenemos por qué admitir esto. ¿Haríais está campaña faltando el respeto sobre otras religiones? Paco Recuero no todo vale." estas han sido sus palabras.

También podemos destacar las palabras de Félix Muñoz, conocido en nuestro país por su etapas en Coca-Cola y Telefónica. Félix asegura que "La notoriedad es fácil cuando no tienes principios ni respeto a los de los demás”

Por otra parte, quien fuera Ceo de Leo Burnett España, Chiqui Búa a afirmado sobre Burger King si “bromearían con tanta soltura con otras religiones. Y me respondo que no lo harían. Ya está bien de ofender a los cristianos sin que levantemos la voz”.

En las redes sociales también ha habido muchas reacciones por parte de los usuarios, siendo la mayoría de estas negativas. A continuación, algunas de las opiniones de usuarios de Twitter.

Pero si la publicidad fuera de burla contra un musulmán o un homosexual, ahí sí sería hasta delito de odio.Los cristianos debemos exigir RESPETO a nuestra fe, con más razón en Semana Santa. #BoicotBurgerKing pic.twitter.com/9alsVlQ9aD — Héctor Yépez (@HectorYepezM) April 16, 2022

Qué fácil es para algunos en #SemanaSanta ofender la #Eucaristía en España.Desde el sábado, 2 de abril, están el Ramadán, ¿por qué no hace algo similar #BurgerKing?#BoicotBurgerKing pic.twitter.com/SXh6u8iELx — Girauters (@Girauters) April 16, 2022