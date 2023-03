Cuidado con el timo de la cerveza por el Día del Padre

El Día del Padre suele deparar muchas sorpresas, pero hay que tener cuidado para que la sorpresa no termine siendo algo desagradable. Llevamos días siendo bombardeados por cadenas de mensajes de Whatsapp que nos invitan a probar suerte en un fácil concurso a través del cual nos podemos llevar una nevera llena de cerveza de forma gratuita. Tan sencillo como contestar unas cuantas preguntas y reenviar el mensaje entre varios de nuestros contactos para que una conocida marca de cerveza nos mande a nuestra casa una mini nevera con cerveza gratis. Pero, ojo, que no todo es cebada lo que reluce. Y desde la propia marca se han apresurado a denunciar esta suplantación de identidad.

⚠️CUIDADO⚠️Hemos detectado esta promoción y se trata de un fake.Por favor, aquellos que la hayáis recibido, no facilitéis ningún tipo de información personal.Todos nuestros sorteos y concursos se realizan desde los canales oficiales de Mahou. Muchas gracias. 🫶🏻 pic.twitter.com/uo55xvmztB — Mahou (@mahou_es) March 12, 2023

El aviso lleva ya unos días publicado, pero el mensaje (falso) sigue viralizándose. Y el 'Concurso de Mahou Día del Padre 2023' no es tal concurso, sino un intento de fraude por parte de profesionales del phishing. Así lo están denunciando varios usuarios, como @avistu, que ha explicado paso por paso lo que ocurre si caemos en la tentación de aspirar a esas cervezas y cómo puedes poner en peligro su seguridad digital.

Me manda un amigo un enlace por WhatsApp para ganar una mini nevera de @Mahou_beer llena con 30 latas. Hay que contestar a 4 preguntas (en realidad, opiniones). Después tienes 3 oportunidades para abrir 9 cajas (I) pic.twitter.com/Qc6mqdg44O — avistu 🇺🇦 (@avistu) March 12, 2023

¡2.000 mini neveras con cerveza gratis! El gancho es, sin duda, potente. Pero si rascamos un poquito en el modus operandi es relativamente fácil percatarse de que estamos ante un intento de fraude. El enlace que nos lleva a participar no tiene relación alguna con el nombre de la marca y sí, en cuanto respondamos a las cuatro preguntas del cuestionario y reenviamos el mensaje a cinco grupos o 20 amigos, dejando nuestra dirección y los datos de contacto, nos proclamarán como ganadores de la mini nevera. La estafa está consumada. Porque, tal y como analiza este periodista freelance, "que ni la búsqueda ni el menú de la derecha funcionen, que no haya aviso legal ni condiciones de participación por ningún lado y que el acortador sea de un dominio ruso" deberían ponernos en alerta. Y no quedarnos esperando nuestra cerveza.