Descubren que una mujer ha sido secuestrada gracias a Wordle

El juego para smartphones Wordle es una de las sensaciones del momento. Consistente en adivinar una palabra de cinco letras sin ningún tipo de pista, en formato crucigrama, en tan solo seis intentos, este juego de carácter gratuito se ha vuelto viral, en parte, gracias a que los resultados se pueden compartir en Twitter y Facebook.

En este contexto, este modo de compartir las victorias o derrotas del popular crucigrama se ha vuelto una rutina para muchos usuarios de la aplicación. En medio de esta fiebre, Wordle también ha resultado muy útil para rescatar a una mujer que llevaba varios días secuestrada. Esta es la curiosa historia con final feliz gracias a las puntuaciones de Wordle.

El suceso ocurrió en la ciudad de Chicago, Illinois, donde la ciudadana Denyse Holt, de 80 años de edad, es una fiel seguidora de la palabra diaria del conocido juego, dedicándole todos los días su correspondiente tiempo a resolverla. La alerta saltó cuando Meredith Holt-Caldwell, hija de la mujer, se puso en contacto con la policía porque su madre llevaba varias horas sin leer ni contestar sus mensajes. Lo curioso de la declaración es que además de esta falta de comunicación su hija comunicó a los agentes que la anciana no había compartido su puntuación de Wordle, algo que ya era una costumbre para la usuaria.

Los agentes policiales mandaron un equipo SWAT a casa de la desaparecida para acabar disparando a un hombre con una pistola de carácter paralizante. El secuestrador habría entrado desnudo y cubierto de sangre en casa de la mujer, armado con unas tijeras, y encerrándola en el sótano tras asegurarle que no le haría ningún tipo de daño. Para ello se coló en la vivienda por una de las ventanas y se metió en la cama de la anciana. Tras decirle que debían de bañarse juntos fue cuando el secuestrador la ató y la mantuvo retenida.

Las autoridades revelaron que tiene problemas graves de salud mental y que se enfrenta a varios delitos, entre ellos los de allanamiento con arma peligrosa, asalto contra un agente y secuestro con agravante por portar un arma. La mujer de 80 años permaneció casi 17 horas secuestrada y la salvó la rutina de jugar al juego de palabras y enviarle un mensaje a su hija con la palabra diaria correspondiente. Tal y como declaró la hija de Holt, la preocupación se hizo palpable cuando a la mañana siguiente de los hechos su madre no había compartido su puntuación y ni siquiera se había puesto en contacto con ella. Un secuestro con final final gracias a un curioso e inesperado aliado que no deja de ganar adeptos en el mundo entero.

EXCLUSIVE: Man holds 80 year-old suburban woman hostage for 12+ hours in her home’s basement bathroom. She remarkably stayed calm, which likely saved her life. It was mind-blowing to hear her tell the story.⬇️ @cbschicago pic.twitter.com/k7vhqH6D2u