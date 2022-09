Día de la lengua de signos: 11 señas básicas que debes conocer

Hoy es el día Internacional de las Lenguas de Señas, fecha que conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951. Durante más de cincuenta años se han impulsado iniciativas parar mejorar la educación de las personas con diversidad funcional auditiva. Así, más de 70.000 millones de personas usan lenguas de signos, pero las dificultades diarias de la comunidad sorda siguen siendo diversas y cuanta más gente sepa comunicarse con ellas, al menos a través de los signos más básicos, más puentes estarán tendidos hacia la inclusión.

Estos son 11 signos básicos facilísimos en Lengua de Signos Española que recopilamos de la mano de Visualfy, recientemente reconocida en los premios Adigital "por su contribución a fomentar una sociedad digital humana y sostenible".

Lengua de signos básica que deberías conocer

Hola

Lo primero que hacemos al conocer a alguien es saludarla. Así se hace en lengua de signos con un ¡Hola!

Buenos días

Si coincidimos con una persona sorda en nuestra oficina de trabajo, lanzarle un ¡Buenos días! en lengua de signos puede ser una manera de alegrarle la mañana a esa persona

Encantado de conocerte

Cuando arrancamos una conversación con alguien, una buena forma de hacerles ver que te sientes cómodo con ella es comentarle gentilmente ¡Encantado de conocerte!

¿Cómo estás?

Para empezar a preocuparnos por alguna persona, lo primero que debemos hacer es preguntarle '¿Cómo estás?' Así se hace en lengua de signos

Bien/mal

Su respuesta puede ser positiva o negativa. Desde Visualfy nos enseñan a saber identificar su reacción a través de la lengua de signos. Bien o mal

Cómo te llamas

Una de las primeras cuestiones que nos hacemos cuando conocemos a gente nueva es saber ¿cuál es su nombre? Así se pregunta en lengua de signos

Me llamo...

Y así se responde con la coletilla inicial de 'Me llamo...' en lengua de signos

Sí/No

Otro de los recursos básicos que debemos conocer para hacerle la vida un poco más sencilla a las personas con diversidad funcional es identificar cuándo nos dicen sí o no y cómo responderles en los mismos términos. Así se hace.

¿Cómo puedo ayudarte?

Ofrecer nuestra ayuda es la mejor forma para que se sientan arropados. Tanto desde el punto de vista personal, como profesional o consumidor en algún establecimiento. Podemos hacerlo de la siguiente manera.

No te entiendo

Por último, es importante saber explicarles que si no reaccionamos ante sus peticiones es porque no logramos entenderles y no por dejadez. Saber responder con un 'no te entiendo' puede ayudar a que sientan la empatía necesaria.

Gracias

Y, como no, mostrar la mejor de nuestras sonrisas y demostrar nuestra gratitud cada vez que proceda en forma de un inmenso '¡Gracias!