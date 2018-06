Estrangula a su pareja en Zaragoza antes de entregarse

Un hombre estranguló la madrugada de ayer a su pareja, una mujer de 37 años, en Zaragoza, dejando una niña huérfana de nueve años que en ese momento no se encontraba en el domicilio familiar. La mujer no había interpuesto denuncias por malos tratos y no había constancia de que la pareja atravesara un proceso de separación o de divorcio, informó la nueva delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Sánchez. La autopsia reveló que fue estrangulada. El hombre, de 39 años, acudió a la Jefatura Superior de Policía de Aragón y confesó el crimen. En la imagen, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, concejales y trabajadores municipales se concentraronn ayer en el Ayuntamiento en señal de repulsa.