Evaristo, de La Polla Records: "No pienso que te vayas a morir por la vacuna, simplemente mi salud es mía"

Después de varias décadas sobre los escenarios, cantando y dando el cante con algunas de sus letras, La Polla Records puso el punto y final a su carrera como banda el pasado mes de diciembre. Y lo hizo rodeado de una polémica de la que su voz, Evaristo Páramos, parece no estar dispuesto de alejarse. Al menos es lo que el cantante está demostrando con sus últimas acciones, en las que primero la lió dando voz a los negacionistas en un concierto, después tuvieron que asumir una sanción de 6.000 euros por la ausencia de mascarillas en sus concierto y ahora sigue en la misma línea en lo que a la pandemia y las vacunas se refiere, asegurando que no se vacuna porque "no pienso que te vayas a morir por la vacuna, simplemente mi salud es mía". Lo ha hecho en el programa 'El día de mañana', de ETB, donde opina sobre la pandemia, la política actual y sus inicios en la música.

📺¡No os perdáis el estreno de la nueva temporada! Hoy, Evaristo Páramos, el líder y vocalista de la mítica banda punk @La_PollaRecords será el protagonista. A partir de las 22:30 horas, en ETB2 y https://t.co/dCQo7kqjm0 👉🏼https://t.co/HKiAfIZ4EQ@NoSomosNada_LPR @CulturaRock_M pic.twitter.com/FHjf79H04p — El Día de Mañana (@diademananaEITB) January 27, 2022

Evaristo Páramos siempre ha sido un personaje polémico. Su vida pasó de la tranquilidad y de los libros y la libertad absoluta. El ratón de biblioteca dio rienda suelta a todo su desenfreno y en ocasiones se ha pasado de frenada. Críticas al trabajo, a los políticos, conspiraciones...todo se une en este recorrido audiovisual por su vida por las calles de su pueblo, reconociendo que no todo lo que cantan es real. "Vivimos mejor que lo que dicen nuestras letras. No nos ha ido mal en la vida, hemos vivido de criticar a la sociedad", se sincera durante la entrevista.

No se fía de las farmacéuticas

La reaparición del grupo en 2019 después de algunos años de asueto se topó pronto con la pandemia, última temática que ha marcado al vocalista. Su guerra se centra ahora en defender su libertad y desenmascarar lo que para él el todo un contubernio capitalista para vender vacunas. "¿Por qué nos fiamos de las multinacionales químico-farmacéuticas? Es una cosa que se me escapa", adelantaba en una pieza que exhibía el programa en sus redes sociales horas antes de la emisión del contenido completo.

Evaristo no se ha vacunado "porque no he querido". Él lo tiene claro. No lo tiene miedo a la vacuna, ni piensa que pueda morirse por aplicarse las dosis. Acepta las normas y esa la mascarilla pero considera que "mi salud es mía".