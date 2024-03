Excéntrico millonario australiano anuncia su plan para construir una réplica del 'Titanic'

Anteriormente, Palmer intentó lanzar el proyecto del Titanic en los años 2012 y 2018, aunque en ambas ocasiones se paralizaron las iniciativas por problemas de financiación, mientras que el actual proyecto no cuenta con una fecha para el inicio de operaciones.

Datos sobre el Titanic

Récord: en el momento de su lanzamiento al agua en 1911, el Titanic era el barco más grande del mundo, con 269 metros de largo, 28 metros de ancho y 53 metros de altura. La potencia del motor era de 51.000 caballos. La construcción del Titanic costó diez millones de dólares, el equivalente de hoy en día a unos 212 millones de dólares. La empresa naviera británica White Star Line no invirtió en un sistema de alarmas: el Titanic era considerado "insumergible".

Vapor de lujo: los constructores del Titanic dieron mucha importancia al lujo en la primera clase, sólo accesible para pasajeros millonarios. El trayecto de Inglaterra a Nueva York costaba 4.400 dólares (equivalente a unos de 92.000 dólares actuales).

Pasajeros: desde el hundimiento del Titanic se dieron a conocer diferentes cifras sobre el número de pasajeros y de muertos. En un informe de 1912, el Parlamento británico dio como cifra 2.224 pasajeros, entre ellos unos 900 integrantes de la tripulación. Según ese documento, en el accidente murieron 1.513 personas y 711 sobrevivieron.

Botes de rescate: En el Titanic había 20 botes salvavidas para 1.200 personas. En ese entonces, el número de botes no dependía del número de pasajeros, sino del peso del buque.

Errores: los marineros de la torre de vigilancia del Titanic no tenían binoculares, por eso vieron el iceberg demasiado tarde. A pesar de las alertas de hielo de otros buques, el capitán no envió guardias adicionales a la proa para controlar la existencia de icebergs. Durante la evacuación de la nave, algunos oficiales entendieron la orden de "mujeres y niños primero" como "sólo mujeres y niños". Eso llevó a que algunos botes salvavidas salieran casi vacíos. Hubo muchas víctimas entre los pasajeros de la tercera clase. Al carecer de un sistema de alarmas, en las cubiertas inferiores no llegaba la información adecuada.

Hundimiento: el Titanic chocó contra el iceberg el 14 abril a las 23:40 y se hundió el 15 de abril a las 02:20. Hasta el último minuto, la orquesta del barco siguió ejecutando piezas alegres. Todos los músicos murieron.

Socorro: el barco SS Californian era el que estaba más cerca de la escena del accidente. Sin embargo, su capitán no recibió la llamada de emergencia porque su operador de radio estaba fuera de servicio y dormido. El primer barco en llegar al lugar fue el Carpathia, a las 04:00. Todos los pasajeros que estaban en el agua ya habían muerto congelados.

Naufragio: los restos del Titanic no se descubrieron hasta el 1 de septiembre de1985, a 3.800 metros de profundidad y a unas 13,5 millas (casi 22 kilómetros) de distancia de la posición que había dado el Titanic en sus llamadas de emergencia.

Último testigo: el 31 mayo de 2009 murió Millvina Dean, la última superviviente del accidente. Ella fue uno de los dos bebés a bordo.