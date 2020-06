El 'Financial Times' critica la confusión de las cifras oficiales de muertos en España

Hay bastante confusión sobre las cifras que facilita el Ministerio de Sanidad sobre las muertes. Se han llevado dos días informando de cero muertes, pero después las CCAA comunicaban ciertos decesos. Tanto lío ha ido más allá de España y algunos medios de comunicación extranjeros, como el Financial Times, han criticado esta situación y la credibilidad de las cifras facilitadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los datos erróneos nublan la estrategia de confinamiento de España. Así titula el periódico británico un artículo en el que que explica los confusos balances que Sanidad ha aportado durante esta semana. Recoge que varias comunidades como la de Castilla-La Mancha o Madrid sí informaron de 17 decesos el lunes y el martes, pero no salían en el cómputo nacional.

Si observamos los datos de muertes en Andalucía, se aprecia que en las comunicaciones ministeriales llevan apareciendo desde hace varias jornadas 1.404 muertes en total, mientras que la Junta habla de 1.422, con un incremento entre el miércoles y el jueves de 3 víctimas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha querido "entrar en reproches" ni "echar balones fuera" en la comisión en la que explica cada semana la evolución del coronavirus, y por eso ha asumido la responsabilidad de los datos estadísticos de la pandemia. Illa ha incidido en que los datos con los que trabaja su departamento son los que le proporcionan "con mucho esfuerzo" las comunidades autónomas: "Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo". "Puede haber, y seguro que hay, algún error -ha proseguido-, pero no me parece justo", ha enfatizado el ministro sobre los ataques de Vox y el PP por los desajustes de las cifras.

Por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaba este jueves de que en España había 29.858 muertos, cuando Sanidad hablaba de 127.133. Ante esto, el Ministerio ha pedido explicaciones y ha dichi que no reconoce esas cifras.

El caso es que los números de estos balances se empiezan a ver con recelo fuera de España y muestra de ello es que el Financial Times ha decidido dejar de usar estas cifras oficiales en sus estadísticas desde hace una semana. Uno de los autores del artículo antes referido, John Burn-Murdoch, llega a hablar de "ridícula situación" y enseña gráficas que demuestran la ruptura de las series desde el 26 de mayo en un hilo de Twitter:

7/ To be clear, this is what Spain’s data for daily deaths looks like over the last week or so 🤔🤔🤔🤔Guess when they introduced the counting method change... pic.twitter.com/wPgDyQ84r9 — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) June 4, 2020

Además lamenta que el propio Ejecutivo español haya usado estos datos confusos como un éxito, como se refirió a ellos Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante el debate de la sexta prórroga del estado de alarma.