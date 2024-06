La madre de Gabriel Cruz acude al Senado por la posible grabación de una serie

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 por la expareja del padre del menor, Ana Julia Quezada, ha informado este viernes de que acudirá al Senado para abordar la posible grabación de una serie o documental sobre el caso de su hijo, con testimonios de la asesina

Según un comunicado Patricia, ella misma comparecerá en el Senado el próximo martes 11 de junio a las 11:00 de la mañana para "exponer las irregularidades que están sucediendo en referencia a la pena privativa de libertad de la persona que nos arrebató a Gabriel".

El martes asistiré al Senado -11 de Junio a las 11 de la mañana- para solicitar ayuda y amparo⬇️. Ojalá sume. #nomasdolor🌻🐟 @PatriRamirez_ pic.twitter.com/lXXNlanAuA — Patricia Ramírez (@PatriRamirez_) June 7, 2024

Asimismo, abordará en sede parlamentaria la intención “espuria” de Quezada de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso de Gabriel por "su necesidad de contar lo que pasó según informa la dirección de la cárcel, tras haber salido a denunciar públicamente su existencia".En la comparecencia, se expondrán los "continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión, las irregularidades dentro de la cárcel de Ávila e instituciones penitenciarias, acciones legales emprendidas y denuncia de diferentes hechos criminales"

Además, se solicitarán una serie de medidas urgentes que permitan a la familia de Gabriel investigar los hechos y depurar responsabilidades y resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil. "Sobre todo para protegernos de su intención clara de lesionarnos saliendo a contar una nueva versión de lo acontecido

"Espero nos atiendan, protejan y amparen para tener calma, vivir sin miedo posibilitando que ninguna víctima tenga que pasar por lo mismo horror", ha añadido Patricia.

El abogado de Quezada sobre Patricia: "El dolor la confunde"

Cabe destacar, que hace unas semanas Esteban Hernández-Thiel, el abogado de Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, aseguró que su cliente fue aislada para garantizar su seguridad y no debido a las supuestas irregularidades en la grabación de un documental denunciadas públicamente este sábado por la madre del menor, Patricia Ramírez.

En ese sentido, el letrado ha negado, en primer lugar, que él esté detrás de cualquier producción audiovisual: “Empatizo con el dolor de esta madre, la pobre vivió un drama pero este dolor la confunde; yo no me dedico a los negocios audiovisuales, si fuese así no estaría tirado por los juzgados todo el tiempo”, ha incidido.