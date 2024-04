Gafas y lentillas gratis: ¿qué más se sabe sobre esta medida?

A finales de enero de este año 2024, el Ministerio de Sanidad anunció una iniciativa que sorprendió a muchos: financiar las gafas y lentillas. El plan, encabezado por la ministra Monica García, se centra en incluir las gafas y lentillas como servicios financiados por la Seguridad Social. Esta medida tiene como objetivo que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite una prestación".

Fuera las coñas de si debería ser gratis. Las gafas y lentillas deberían estar subvencionadas y reguladas. Sus precios son una desfachatez, y mi salud no es un negocio. Las necesito para ver, no por gusto, así que no deberían estar jugando con los precios de estas cosas. https://t.co/1JSUlfOydT — recolector de migajas (oficial) (@laemepalabra) October 6, 2019

Esta medida no es nueva, ya que ya cuando Carolina Darias era ministra, se planteó una expansión de las prestaciones que no llegó a proliferar. Esta propuesta cobra real importancia por su impacto: según el Libro Blanco de la Visión 2023, un 70,6% de la población española dependen de gafas o lentillas para su día a día. Esto representa aproximadamente unos 30 millones de personas. Aun así, es necesario saber que esta medida todavía sigue en el aire, no hay todavía una fecha para la implementación exacta.

En el caso de nuestra comunidad autónoma, Andalucía, esta ha hecho su propia versión de la propuesta, orientada a menores y adultos, según según criterios de renta. José Ignacio García, representante del grupo ‘Adelante Andalucía’, Crítico mucho esa forma de pensar de que la salud visual es un lujo, haciendo hincapié en que debería ser una necesidad básica.

Esta propuesta podría ser un precedente en el Congreso de los Diputados. Si la propuesta tiene éxito y sale, esta requeriría de un financiamiento estatal asignado a las comunidades autónomas, cuyo presupuesto estimado sería de 261 millones de euros a nivel nacional.

Sin embargo, esta medida todavía tiene un largo camino por recorrer. Se sabe de antemano que, de aprobarse, los fondos necesarios se integrarían en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. Este tipo de medidas existen ya en otros países europeos, como pueden ser Francia y Alemania, donde ya se han establecido sistemas para obtener gafas y lentillas sin coste para ciertos grupos de personas.

La propuesta puede prometer algo muy bonito, pero aún así tiene oposición. El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía está preocupado por el impacto económico de la medida y su viabilidad. Ellos sugieren que esta medida debería regularse y adaptarse a las capacidades financieras de cada comunidad autónoma. Todavía no se han dado ningún detalle concreto sobre cómo va a llevarse a cabo esta medida dentro de las prestaciones de la Seguridad Social.