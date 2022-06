Golpe de calor: cómo reconocerlo y de qué forma actuar

Esta primavera las temperaturas han subido de forma exponencial en toda la península, sobre todo en el valle del Guadalquivir y del Guadiana y por ello se habla mucho sobre cómo evitar los golpes de calor que pueden acarrear problemas graves de salud. Esta preocupación se agrava en colectivos susceptibles, que aunque cualquier persona puede ser víctima de un golpe de calor, se debe tener especial cuidado con: bebes y niños menores de 1 año, personas con enfermedades crónicas, niños obesos o desnutridos, personas que tienen la piel quemada por el sol, jóvenes que abusan del alcohol y las drogas y personas mayores que no se hidratan correctamente.

Según Medicina General y de Familia del Hospital Victoria Eugenia estos grupos deben insistir en la hidratación y la vigilancia. Además, indican cuáles son los síntomas de un golpe de calor:

Sed intensa y sequedad en la boca

Temperatura mayor a 39º con medida en la axila

Sudoración excesiva

Sensación de calor sofocante

Piel seca

Agotamiento, cansancio o debilidad

Mareos o desmayo

Vértigo

Calambres musculares

Agitación

Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos

Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión)

Estado de confusión, desorientación, delirio o incluso coma o convulsiones.

Además, hay que tener en cuenta que el golpe de calor puede presentarse en el momento o después de varios días de altas temperaturas. Por ello, para evitarlo hay que evitar bebidas con cafeínas o con azúcar en exceso, evitar bebidas muy frías o muy calientes, evitar comidas pesadas, evitar bebidas con alcohol y la actividad física intensa.

Con los más pequeños hay que observar que no tengan la piel irritada por el sudor o irritabilidad con llanto constantes. A ellos hay que darles agua sin que la pidan, vestirlos con ropa holgada de algodón, bañarlos y mojarles el cuello con frecuencia, evitar que se expongan al sol, mantenerlos en lugares bien ventilados, y que nunca permanezcan dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

¿Qué hacer cuando estamos ante un golpe de calor?

Según el hospital, lo más importante es bajar la temperatura del cuerpo ofreciendo agua fresca, trasladando a la persona a un lugar ventilado, no administras medicamentos antifebriles y no friccionar la piel con alcohol. Mientras espera llame a urgencias 112 y quítele la máxima ropa posible o procure en enfriar el cuerpo con compresas frías. Si no se actúa con celeridad las consecuencias de un golpe de calor puede provocar un shock e incluso la muerte.

En cuanto sea posible, el paciente debe ser trasladado a un centro hospitalario, pero hasta entonces el objetivo primordial es reducir su temperatura corporal entre 38º y 39º.

Ola de calor en Sevilla

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): "En Sevilla aproximadamente el 60% de los días de julio y agosto se registran máximas por encima de 35ºC y el 25% por encima de 38ºC. Por tanto, un día con una máxima de 38ºC en Sevilla, será un día muy caluroso, pero no lo suficiente como para ser candidato a ‘Ola de calor’ en la localidad".