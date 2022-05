¿Qué está pasando con los derechos LGTBI+ en España? Caemos 5 puestos en el ranking Rainbow Europe

Ya está disponible el nuevo índice anual de Rainbow Europe, el cual es elaborado por la organización ILGA Europa. Tras esta publicación, observamos que España ha retrocedido cinco puestos en la clasificación europea sobre la situación de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, ya que el año pasado se encontraba en el sexto puesto y este año en el undécimo.

Este ranking está formado por 49 países, y en él se muestra la tendencia descendente de España. En los años 2020 y 2021 nuestro país ha ocupado el sexto puesto, en el año 2011 llegamos a ocupar la segunda posición de la clasificación. Once años más tardes hemos caído hasta el undécimo puesto.

El ranking lleva siendo liderado por Malta desde el año 2016, siendo el país que tiene mejores políticas, leyes y prácticas con esta comunidad. Esta clasificación europea se basa en las distintas políticas que se toman para mejorar los derechos de colectivo LGTBI+. Polonia es el país europeo que peores políticas tiene para este colectivo.

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) se ha emitido una nota de prensa en la que se advierte que "Se está ralentizando el progreso de los derechos del colectivo en el territorio español". También apuntan que este hecho es bastante grave, ya que España siempre ha sido un referente en los derechos LGTBI+.

#RainbowEurope 2022 is live! @ILGAEurope benchmarks 49 European countries on their legal and policy situation for LGBTI people 🏳️‍🌈 Check out https://t.co/aTIBONQOI3 now pic.twitter.com/jvhwrj6f3x