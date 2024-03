Muere Paul Alexander, el hombre que vivió más de 70 años en un pulmón de acero tras sobrevivir a la polio

Los avances en medicina han permitido no solo reducir el impacto de enfermedades que han sido durante mucho tiempo una sentencia de muerte, sino también permitir que muchos pacientes sobrevivan y puedan tener una mejor calidad de vida.

Fue el caso de Paul Alexander (Dallas, Estados Unidos, 1946-2024), el abogado y escritor estadounidense que contrajo la polio cuando apenas tenía 6 años en 1952. Fue una de las víctimas de un brote de esta enfermedad que afectó a muchos niños en Estados Unidos. Para salvar su vida, los médicos introdujeron su cuerpo en un pulmón de acero (un gran cilindro mecánico que hace las veces de pulmón artificial) para que pudiera respirar. Gracias a este artilugio ha podido vivir hasta los 78 años.

Paul Alexander, también conocido como 'Polio Paul', falleció el pasado 11 de marzo tras contraer covid-19. La noticia la han hecho saber sus allegados a través de una nota en la página de GoFundMe destinada a ayudar a Alexander. En ella, su hermano Phillip agradecía a todos los donantes y a aquellas personas que se habían sentido inspiradas por su hermano.

La vida tras la polio

Gracias al pulmón de acero, Paul Alexander se convirtió en uno de los primeros estudiantes educados en casa en su distrito escolar, además de ser el primer alumno de la Escuela Secundaria de Dallas (Texas) en graduarse sin asistir de forma presencial a las clases. Tras esto recibió se convirtió en abogado, tras licenciarse en Derecho.

Además de eso también ha sido escritor, en su libro 'Three minutes for a dog: my life in an iron lung', habla de su vida conviviendo con las secuelas de la enfermedad. Y en los últimos meses Alexander Paul también ha estado activo a través de redes sociales como TikTok o Instagram, donde entre otras cosas hablaba de su día a día en el pulmón de acero, sus planes y sus sueños y respondía a dudas de otros usuarios de las redes.

La poliomielitis o polio es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre y, al contrario de lo que se puede creer, no es una enfermedad erradicada, aunque afortunadamente hay vacunas contra ella. Puede llegar a infectar la médula espinal de la persona, causando parálisis. Este es el síntoma más grave de la enfermedad, que puede causar una discapacidad permanente e incluso la muerte. En el caso de Paul Alexander, su parálisis le impedía respirar, por lo que dependía del pulmón de acero para hacerlo.

Por otra parte, la muerte de Paul Alexander a consecuencia de la covid-19 es un recordatorio de que esta enfermedad tampoco está erradicada y que sigue siendo peligrosa, especialmente para los grupos más vulnerables.