La NASA enviará a la primera mujer a la Luna en 2024

La NASA tiene previsto enviar a una mujer por primera vez a la Luna en el año 2024, en el marco de su proyecto Artemis (Artemisa) que supondrá el regreso de las misiones tripuladas al satélite de la Tierra. Así lo ha anunciado el administrador de la NASA, Jim Bridnestine, en un acto con empleados de la agencia, en el que ha detallado que la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil mandará por primera a una mujer a la Luna.

"Nuestra misión #Moon2024 lleva el nombre de Artemisa, que era hermana de Apolo y diosa de la Luna. Estamos entusiasmados de que puedan aterrizar la primera mujer y el siguiente hombre en la superficie de la Luna en el año 2024", ha indicado Bridnestine en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Bridnestine destacó en su encuentro con los empleados de la NASA que el programa que enviará por primera vez a una mujer a la Luna dará forma al futuro del organismo. "Este programa permitirá que una nueva generación de chicas jóvenes, como mi hija, se vean a sí mismas de una manera que no lo harían de otra forma", subrayó.

El anuncio llega un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase a través de un tuit el retorno de las misiones tripuladas a la Luna por parte del país americano.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!