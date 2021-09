Más País y ERC piden regular todos los usos del cannabis

Más País y ERC presentaron ayer sendas proposiciones de ley en el Congreso para abrir un debate sobre la necesidad de regular todos los usos del cannabis en España, tanto para el consumo particular como el profesional o medicinal.

Los portavoces de Más País y de ERC, Íñigo Errejón y Gabriel Rufián, defendieron la necesidad de crear un marco regulatorio que elimine la inseguridad jurídica existente, reduzca el mercado ilegal y aflore la economía sumergida.

Ambos parlamentarios coincidieron en subrayar la importancia de que se legalice esta sustancia, cuyo consumo, aseguraron, es generalizado en este país y su prohibición "no sólo no lo ha eliminado sino que no ayuda a reducir".

Así lo aseguró Errejón en una rueda de prensa, en la que destacó que esta iniciativa pretende acabar con la "hipocresía" actual, toda vez que entiende que el consumo de la marihuana es ya un "hecho social" y una realidad en España.

"Todo el mundo reconoce que puede acceder sin el menor problema al consumo de cannabis en el mercado negro", afirmó Errejón, quien, por ello, defendió regularlo para evitar que sea un sector dominado por las mafias.

La proposición de Más País normaliza el autocultivo, la compra, el transporte, el etiquetado, el consumo de manera similar al tabaco y el cultivo profesional, entre otras cosas.